Steirischer Profifußballverein übernimmt Patenschaft für Geparden

Tierischer Neuzugang für den TSV Hartberg: Der steirische Bundesligaverein übernimmt die Patenschaft für gleich fünf Geparden in der Tierwelt Herberstein. Auch die Fans profitieren von der neuen Partnerschaft.

Normalerweise dreht sich beim TSV Hartberg alles um das runde Leder. Jetzt zeigt der steirische Profifußballverein aber auch abseits des Rasens tierischen Einsatz. Gemeinsam mit der Tierwelt Herberstein geht der Bundesligaverein eine neue Partnerschaft ein. Im Mittelpunkt stehen dabei fünf Gepardenbrüder, für die der TSV Hartberg die Patenschaft übernimmt. Trainer Markus Schopp nahm diese stellvertretend für die gesamte Mannschaft beim offiziellen Auftakt in der Tierwelt Herberstein entgegen.

Tempo verbindet

Warum ausgerechnet Geparden? Die schnellen Raubkatzen haben mit den Fußballern mehr gemeinsam, als man zunächst vermuten würde. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h gelten Geparden als die schnellsten Landsäugetiere der Welt. Schnelligkeit, Präzision und Entschlossenheit sind aber auch auf dem Fußballplatz gefragt. Für die Verantwortlichen war die Wahl des Patentieres daher naheliegend.

©CIDCOM Werbeagentur GmbH | Tierischer Neuzugang beim TSV Hartberg: Trainer Markus Schopp übernahm stellvertretend für die Mannschaft die Patenschaft für fünf Gepardenbrüder in der Tierwelt Herberstein.

Vorteile für Fans

Die neue Partnerschaft bringt aber nicht nur tierischen Zuwachs für den TSV Hartberg, sondern auch Vorteile für seine Anhänger. Wer eine Abo-Mitgliedschaft beim Verein besitzt, erhält künftig zehn Prozent Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis der Tierwelt Herberstein. Der Rabatt gilt für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder. Dafür muss die Mitgliedschaft lediglich an der Hauptkassa vorgezeigt werden. So können die Fans ihre neuen tierischen Schützlinge auch selbst besuchen.

Gemeinsame Aktionen

Die Zusammenarbeit soll sich allerdings nicht nur auf die Patenschaft und den vergünstigten Eintritt beschränken. Geplant sind auch gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen, die Fußballfans und Tierfreunde zusammenbringen sollen. „Der Gepard verkörpert Eigenschaften, die auch im Fußball gefragt sind: Tempo, Reaktionsschnelligkeit und Entschlossenheit. Deshalb freut es uns besonders, mit dieser Patenschaft ein sichtbares Zeichen für unsere neue Partnerschaft mit der Tierwelt Herberstein zu setzen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unseren Abo-Members mit dieser Kooperation einen attraktiven Mehrwert bieten zu können“, betonte Barbara Muhr, Marketingchefin des TSV Hartberg.

Besuch auch im Winter

Wer die fünf Gepardenbrüder besuchen möchte, muss übrigens nicht bis zum Frühjahr warten. Die Tierwelt Herberstein hat auch in der kalten Jahreszeit täglich von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet. Damit steht einem tierischen Ausflug auch im Winter nichts im Weg. Für den TSV Hartberg und die Tierwelt Herberstein ist der Anpfiff zur gemeinsamen Partnerschaft jedenfalls bereits erfolgt.