Erst bis zu 15 Grad, dann Schnee: Wetterumschwung in der Steiermark

Die Steiermark darf sich auf einen sonnigen Start in die neue Woche freuen. Doch das Wetter bleibt nicht lange freundlich: Nach Temperaturen von bis zu 15 Grad kündigen sich Regen, eine Kaltfront und Schnee an.

Nach einem sonnigen Wochenstart mit bis zu 15 Grad bringt eine Kaltfront am Freitag Regen und eine deutliche Abkühlung in die Steiermark. In der Nacht auf Samstag kann es bis unter 1.000 Meter schneien.

Nach einem sonnigen Wochenstart mit bis zu 15 Grad bringt eine Kaltfront am Freitag Regen und eine deutliche Abkühlung in die Steiermark. In der Nacht auf Samstag kann es bis unter 1.000 Meter schneien.

Nach einem bewölkten Sonntagvormittag mit einzelnen Regenschauern zeigt sich das Wetter in der Steiermark zu Mittag zunehmend von seiner freundlichen Seite. „Zur Mittagszeit ziehen die Wolken ab und die Sonne setzt sich durch“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Am Nachmittag bleibt es in den meisten Landesteilen recht sonnig. Weniger Sonnenstunden gibt es hingegen im oberen Ennstal und im Ausseerland, wo sich einige Wolken halten. Trocken bleibt es aber überall. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 4 und 9 Grad.

Frostige Nacht steht an

Am Sonntagabend ziehen von Westen her wieder einige Wolken durch. In der zweiten Nachthälfte klart es von Nordwesten her zunehmend auf. Nach Mitternacht kann sich örtlich Nebel bilden, im Südosten ist auch Hochnebel möglich. Dabei wird es erneut kalt: Die Temperaturen sinken auf minus 4 bis plus 1 Grad. Der Montag bringt anschließend überwiegend Sonnenschein. Während sich Nebelfelder in der Obersteiermark meist rasch auflösen, kann es zwischen Leibnitz und Fürstenfeld länger trüb bleiben. „Nachmittags sollte sich aber auch hier die Sonne durchsetzen, bevor am Abend von Westen her Wolken einer Warmfront aufziehen“, heißt es in der Prognose. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 6 und 9 Grad, in der nördlichen Obersteiermark sind sogar 10 Grad möglich.

Dienstag wird wechselhaft

Mit dem sonnigen Wetter ist es am Dienstag vorerst vorbei. Eine Störungszone im Zusammenhang mit einem Tief über Polen bringt viele Wolken in die Steiermark. „Vor allem an der Alpennordseite ist es meist dicht bewölkt und es ziehen immer wieder Regenschauer durch“, so die GeoSphere Austria. Schnee fällt dabei bis auf 1.800 bis 2.200 Meter herab. Im Süden wechseln sich dichte Wolken mit kurzen sonnigen Abschnitten ab, dort bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 12 Grad.

Bis zu 15 Grad möglich

Zur Wochenmitte wird es wieder freundlicher. Am Mittwoch startet der Tag abseits des Hochnebels im Südosten meist sonnig. Im Laufe des Vormittags löst sich auch dieser auf, bevor von Westen her neue Wolken aufziehen. „Mit föhnigem Südwestwind sind auch bis zu 15 Grad möglich“, erklären die Meteorologen. Auch am Donnerstag bleibt es zunächst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Bei schwachem bis mäßigem Südwestwind erreichen die Temperaturen erneut 10 bis 15 Grad. Am Abend verdichten sich allerdings die Wolken und in der Nacht auf Freitag breitet sich Regen über die gesamte Steiermark aus.

Kaltfront bringt Schnee

Am Freitag steht schließlich ein deutlicher Wetterumschwung bevor. „Der Freitag verläuft aus heutiger Sicht trüb und regnerisch“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Durch eine Kaltfront von Norden und die Entwicklung eines Italientiefs kommt es in der gesamten Steiermark zu Niederschlägen. Die Temperaturen liegen meist zwischen 5 und 10 Grad. Tagsüber befindet sich die Schneefallgrenze noch oberhalb von 2.000 Metern. Doch das ändert sich zum Abend hin: „Abends und in der Nacht auf Samstag kühlt es mit der Kaltfront jedoch deutlich ab, sodass es bis in Lagen unter 1000 m schneien kann“, heißt es in der Wetterprognose.