Wildschwein läuft auf Bundesstraße: Ehepaar bei Kollision verletzt

Ein Wildschwein lief in der Nacht auf Sonntag plötzlich auf die B68 bei St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz). Ein Ehepaar (69) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide wurden verletzt.

Ein Wildschwein lief plötzlich auf die B68 im Bezirk Weiz. Bei der Kollision wurde ein Ehepaar (69) leicht verletzt.

Ein Wildschwein lief plötzlich auf die B68 im Bezirk Weiz. Bei der Kollision wurde ein Ehepaar (69) leicht verletzt.

In der Nacht auf Sonntag, den 8. November 2026, kam es auf der B68 bei St. Margarethen an der Raab zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war gegen 0.15 Uhr gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Ehefrau unterwegs. Das Ehepaar fuhr von Gleisdorf kommend in Richtung St. Margarethen an der Raab. Plötzlich lief von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn.

Vollbremsung half nicht

Der 69-Jährige reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß mit dem Wildschwein nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt. Auch der Beifahrerairbag löste aus. Beide Insassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes zufällig vor Ort

Glücklicherweise kamen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Feldbach zufällig an der Unfallstelle vorbei. Sie kümmerten sich um das verletzte Ehepaar und brachten die beiden anschließend in das LKH Oststeiermark nach Feldbach. Ein beim Lenker durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Das beschädigte Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Auch der zuständige Jäger wurde verständigt. Die Feuerwehr St. Margarethen an der Raab stand mit insgesamt 13 Einsatzkräften im Einsatz.