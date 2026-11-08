Cyberkriminalität: Steiermark liegt deutlich über Österreich-Schnitt

Cyberangriffe nehmen in der Steiermark deutlich zu. Experten warnen vor immer raffinierteren Betrugsmaschen und zeigen, wie man sich davor schützen kann.

Cyberangriffe nehmen in der Steiermark deutlich zu. Experten warnen vor immer raffinierteren Betrugsmaschen und zeigen, wie man sich davor schützen kann.

Ob eine vermeintliche Nachricht von einem Familienmitglied oder ein bekanntes Gesicht in einer Videokonferenz: Digitale Betrugsversuche sind oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Wie groß die Gefahr mittlerweile ist, zeigte die „Cyber Defense Night“ am 4. November 2026 in Gleisdorf (Steiermark). Mehr als 150 Teilnehmer informierten sich bei der Veranstaltung der Experts Group IT-Security der Fachgruppe UBIT der WKO Steiermark über aktuelle Bedrohungen. Dabei wurde deutlich, dass Cyberangriffe längst nicht mehr nur große Unternehmen betreffen.

Starker Anstieg

Besonders auffällig ist die Entwicklung in der Steiermark. Laut Cyber Crime Report 2025 des Bundeskriminalamts stiegen die Cyberangriffe österreichweit von 2024 auf 2025 um 8,6 Prozent. In der Steiermark betrug der Zuwachs hingegen 27,4 Prozent. Damit liegt das Bundesland deutlich über dem Österreich-Schnitt. Für Jürgen Ebner, Leiter der Experts Group IT Security, ist deshalb vor allem die Bewusstseinsbildung entscheidend.

©WKO Oliver Zeisberger, Jürgen Ebner, Thomas Stinner, Shin Chang, Stefan Ellmauthaler, Patrick Pongratz, Thomas Tölg, Dominic Neumann bei der 2. Cyber Defense Night.

Gefahr durch KI

Wie raffiniert Betrüger mittlerweile vorgehen, zeigte Tech-Journalistin Shin Chang in ihrem Vortrag. Dabei ging es unter anderem um den Einsatz künstlicher Intelligenz bei digitalen Betrugsversuchen. Besonders beunruhigend: Selbst bekannte Gesichter in einer Videokonferenz können gefälscht sein. „Wenn ich in einem Teams-Meeting sitze, ist es möglich, dass die anderen Teilnehmer – die ich im echten Leben sogar kenne – durch KI-Fakes ersetzt werden. Auch das wird bereits eingesetzt“, warnt Ebner. Auch gefälschte Nachrichten von Familienmitgliedern oder Lieferdiensten, die zum Anklicken eines Links verleiten sollen, bleiben ein Problem.

Angriff vorgeführt

Wie schnell ein solcher Angriff ablaufen kann, wurde bei der Veranstaltung im Ambio Hotel & Veranstaltungszentrum in Ludersdorf deutlich. IT-Sicherheitsexperten demonstrierten anhand eines fiktiven Tischlereibetriebs einen Cyberangriff in einer kontrollierten Umgebung. Zunächst wurden Informationen auf der Internetseite gesammelt, anschließend Passwörter im Darknet recherchiert. Schließlich wurde der Zugriff auf ein E-Mail-Konto vorgeführt. Danach konnten sich die Teilnehmer direkt mit den Fachleuten austauschen.

So schützt du dich

Für Ebner steht fest, dass bereits grundlegende Sicherheitsmaßnahmen entscheidend sind. „Sichere Passwörter und regelmäßige Updates aller elektronischen Geräte sind heute essenziell geworden.“ Betriebe sollten zudem prüfen, welche Daten und Systeme besonders wichtig sind und wie gut diese geschützt werden. Auch eine Anmeldung mit mehreren Sicherheitsfaktoren, überprüfte Datensicherungen und ein klarer Notfallplan können dabei berücksichtigt werden. Denn selbst elektronische Geräte wie Kühlschränke in Supermärkten können laut Ebner mittlerweile zum Ziel digitaler Attacken werden.