Nächtlicher Brandeinsatz: Kleinbus brannte lichterloh

In der Nacht auf Samstag kam es in St. Peter-Freienstein im steirischen Bezirk Leoben zu einem Brandeinsatz. Ein Kleinbus stand in Flammen, die Feuerwehr rückte aus, um das Feuer zu löschen.

Ein brennender Kleinbus beschäftigte in der Nacht auf Samstag die Einsatzkräfte in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben. Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Freienstein wurde am Freitag, dem 6. November, kurz nach 23 Uhr zu dem Brand alarmiert. Auf den von der Feuerwehr veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie der Kleinbus in Flammen steht. Dichter Rauch steigt auf, während die Einsatzkräfte gegen das Feuer vorgehen. Die Einsatzkräfte löschten schließlich den Brand.