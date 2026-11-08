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/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Peter Freienstein
Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Samstag zu einem Kleinbus-Brand aus.
Leoben
08/11/2026
Feuerwehr-Einsatz

Nächtlicher Brandeinsatz: Kleinbus brannte lichterloh

In der Nacht auf Samstag kam es in St. Peter-Freienstein im steirischen Bezirk Leoben zu einem Brandeinsatz. Ein Kleinbus stand in Flammen, die Feuerwehr rückte aus, um das Feuer zu löschen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Ein brennender Kleinbus beschäftigte in der Nacht auf Samstag die Einsatzkräfte in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben. Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Freienstein wurde am Freitag, dem 6. November, kurz nach 23 Uhr zu dem Brand alarmiert. Auf den von der Feuerwehr veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie der Kleinbus in Flammen steht. Dichter Rauch steigt auf, während die Einsatzkräfte gegen das Feuer vorgehen. Die Einsatzkräfte löschten schließlich den Brand.

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