Über 800 Krampusse sorgten in Rottenmann für höllisches Spektakel

Rund 800 Krampusse und rund 60 Passen verwandelten Rottenmann am Samstag in eine Bühne für höllisches Treiben. Im Paltenstadion erwartete die Besucher ein Krampusspektakel mit aufwendigen Masken, Feuereffekten und Showeinlagen.

Ein höllisches Spektakel spielte sich am Samstag, dem 7. November 2026, in Rottenmann im Bezirk Liezen ab. Mehr als 800 Krampusse aus rund 60 Passen verschiedener österreichischer Bundesländer versammelten sich im Paltenstadion. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen sich das traditionelle Krampustreffen nicht entgehen.

800 Krampusse und spektakuläre Showeinlagen

Den Auftakt machten die Jugendgruppen, ehe die Gastgebergruppe Herodes Pass mit einer großen Eröffnung den offiziellen Startschuss gab. Anschließend zogen die teilnehmenden Passen mit ihren kunstvoll gestalteten Masken und aufwendigen Kostümen die Blicke auf sich. Neben dem traditionellen Brauchtum standen auch spektakuläre Showelemente auf dem Programm. Feuereffekte und aufwendige Inszenierungen sorgten für zahlreiche Gänsehautmomente beim Publikum. „Wir sind unglaublich stolz, über 800 Krampusse und rund 60 Passen nach Rottenmann gebracht zu haben“, freute sich Robert Knollmüller. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass neben dem gelebten Brauchtum auch eine spektakuläre Show geboten werden konnte.

©RS PICS | Höllisches Treiben in der Steiermark.

Schlagfreie Zone für Besucher

Ein wichtiger Bestandteil des Krampustreffens war auch heuer wieder die schlagfreie Zone. Dadurch konnten die Besucherinnen und Besucher den Krampussen ohne Angst aus nächster Nähe begegnen und die aufwendigen Masken und Figuren bestaunen. Für die Organisation und Durchführung zeichneten Robert Knollmüller, die Herodes Pass, Tom Steibl und der SV Rottenmann verantwortlich. Gemeinsam mit zahlreichen Helferinnen und Helfern stellten sie das Großereignis auf die Beine.

Krampustreffen lockte zahlreiche Besucher an

Die Mischung aus traditionellem Brauchtum, aufwendigen Kostümen und spektakulären Showeinlagen machte das Krampustreffen zu einem besonderen Ereignis in der Region. Knollmüller bedankte sich abschließend bei allen teilnehmenden Passen, Unterstützern und freiwilligen Helfern sowie beim Publikum, das für eine beeindruckende Kulisse im Paltenstadion sorgte.