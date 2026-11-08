Kehrte von Urlaub nicht zurück: Familie sucht vermissten Steirer (77)

Anton Prutsch ist Ende Oktober von Fehring (Steiermark) nach Slowenien gefahren, kehrte danach aber nicht wie erwartet zurück. Seine Familie bittet nun um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und setzt nun sogar eine Belohnung aus.

Der Steirer kehrte von seiner Slowenien-Reise nicht zurück. Seine Familie ist verzweifelt auf der Suche nach ihm.

Der Steirer kehrte von seiner Slowenien-Reise nicht zurück. Seine Familie ist verzweifelt auf der Suche nach ihm.

Seit Ende Oktober fehlt von Anton Prutsch jede Spur. Wie seine Angehörigen in einem öffentlichen Facebook-Beitrag mitteilen, fuhr der Mann wie gewohnt von Fehring in der Steiermark nach Slowenien. Diesmal kehrte er jedoch nicht wie erwartet zurück. Zuletzt wurde Prutsch laut dem Aufruf am 30. Oktober in Adrijanci und am 31. Oktober beim Panorama Hotel Campingplatz in Prelog gesehen. Möglicherweise hielt er sich anschließend auch in der Nähe der Seen bei Prelog auf.

Mit Wohnmobil und blauem Fahrrad unterwegs

Der Vermisste war mit einem Wohnmobil sowie einem blauen Fahrrad unterwegs. Anton Prutsch wurde am 27. November 1948 geboren. Er ist etwa 1,75 Meter groß, wiegt ungefähr 90 bis 95 Kilogramm und hat blau-grüne Augen. Die Familie bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche. Für einen Hinweis, der zum Auffinden von Anton Prutsch führt, wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Angehörige bitten um Hinweise

„Jede Information kann wichtig sein“, heißt es im öffentlichen Suchaufruf. Wer Anton Prutsch gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei den Angehörigen oder der Polizei zu melden.