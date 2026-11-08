„Tief betroffen“: Leobener Club verliert Gründungsmitglied

Der Kiwanis Club Leoben nimmt Abschied von seinem Gründungsmitglied Franco Supper. Der 87-Jährige ist am 2. November 2026 verstorben. Der Club würdigt sein jahrzehntelanges Engagement

Trauer in Leoben: Der Kiwanis Club hat den Tod seines Gründungsmitglieds Franco Supper bekannt gegeben. In einem Posting auf Facebook zeigt sich der Club tief betroffen und bedankt sich zugleich für seinen langjährigen Einsatz. „Tief betroffen vom Ableben unseres Gründungsmitglieds, wollen wir uns aber auch für sein jahrzehntelanges Wirken in unserem Club bei Franco Supper bedanken!“, heißt es in der Mitteilung. Abschließend verabschiedet sich der Club mit den Worten: „Ruhe in Frieden, lieber Clubfreund Franco!“

Verabschiedung in der Stiftskirche Göss

Franco Supper ist am Montag, dem 2. November 2026, im Alter von 87 Jahren verstorben. Die feierliche Verabschiedung findet am Samstag, dem 14. November, um 14 Uhr in der Stiftskirche Göss statt. Seine Familie nimmt in einer Parte in Liebe und Dankbarkeit Abschied von ihrem Ehemann, Vater, Großvater und Angehörigen.