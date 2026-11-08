Minusgrade am Morgen, Sonne am Nachmittag: Das bringt der Montag

Nach einem teils frostigen Start zeigt sich am Montag in der Steiermark häufig die Sonne. In einigen Regionen hält sich der Hochnebel allerdings hartnäckig. Am Nachmittag werden bis zu zehn Grad erwartet.

Unter Hochdruckeinfluss startet die Steiermark am Montag, dem 9. November 2026, überwiegend sonnig in die neue Woche. Während sich Nebel- und Hochnebelfelder in vielen Regionen rasch auflösen, müssen sich manche Teile des Südostens etwas länger gedulden.

Hochnebel hält sich im Südosten länger

Vor allem in der Obersteiermark lösen sich mögliche Nebel- und Hochnebelfelder meist rasch auf. Im Südosten bleibt es am Vormittag regional länger trüb. Besonders zwischen Leibnitz und Fürstenfeld könnte sich laut Prognose der GeoSphere Austria der Hochnebel hartnäckig halten. Im Laufe des Vormittags sollte er sich aber auch dort zurückbilden, sodass sich am Nachmittag voraussichtlich die Sonne durchsetzt.

Am Abend ziehen Wolken auf

Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus vier und plus einem Grad. Am Nachmittag werden meist sechs bis neun Grad erreicht. Mit schwachem Südwind sind in der nördlichen Obersteiermark örtlich sogar bis zu zehn Grad möglich. Der sonnige Eindruck hält allerdings nicht bis zum Tagesende an: Am Abend ziehen von Westen her zunehmend Wolken einer Warmfront auf.