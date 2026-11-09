Steirische Barista erobert Kaffee-Szene bis nach Barcelona

Was in einer kleinen Gemeinde in der Obersteiermark begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Tanja Koller hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und tourt mit ihrem Unternehmen „Kaffeepferdchen“ durch ganz Österreich und Europa: „Was in der Obersteiermark seinen Ausgang genommen hat, führt mich mittlerweile quer durch Österreich und auch über die Landesgrenzen hinaus. Als Eventbarista durfte ich beispielsweise bereits bei einem Einsatz in Barcelona mitwirken“, erzählt Tanja gegenüber 5 Minuten. Die Barista zeigt, wie facettenreich die Welt des Kaffees ist.

Aus einer kleinen Gemeinde raus in die Welt

Vor dem Sprung in die Selbstständigkeit sammelte Koller umfassende Erfahrungen in der Luxushotellerie. Dieses Wissen bringt sie nun gezielt zurück in die Gastronomie, um Qualitätsstandards auf das nächste Level zu heben. „Mein Ziel ist es, das Bewusstsein für hochwertigen Kaffee auch in der Spitzenhotellerie und Sternegastronomie weiter zu stärken“, erklärt die Kaffeefachfrau ihren Fokus auf Schulungen und Gastro-Beratung. Sie bietet Catering bei Messen und Firmenevents, Schulungen für perfekten Milchschaum oder kreative Coffee-Cocktails als Teambuilding-Erlebnis. „Ich finde es schön, mit einem Unternehmen aus einer kleinen Gemeinde so viele unterschiedliche Orte und Menschen erreichen zu können“, so die Steirerin.