Große Polizeikontrolle auf A9: Polizei stoppt 10 Fahrzeuge in kurzer Zeit

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der A9 im Bezirk Leibnitz hat die Polizei zahlreiche technische Mängel entdeckt. Zehn Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen. Insgesamt gab es mehr als 70 Anzeigen.

Am Sonntag, dem 8. November 2026, führte die Polizei auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Straß in der Steiermark umfangreiche Fahrzeugkontrollen durch. Spezialisierte Beamte der Landesverkehrsabteilung Steiermark überprüften gemeinsam mit Technikern der Kfz-Landesprüfstelle zahlreiche Autos und Kleintransporter. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob die Fahrzeuge noch sicher auf Österreichs Straßen unterwegs waren.

Rost, Ölverlust und kaputte Bremsleitungen

Bei zehn Fahrzeugen entdeckten die Experten besonders schwere technische Mängel. Die Polizei nahm deshalb direkt vor Ort die Kennzeichen ab. Die betroffenen Lenker durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Zu den festgestellten Problemen zählten unter anderem stark durchgerostete Karosserien, Ölverluste und beschädigte Bremsleitungen. Auch manipulierte Partikelfilter wurden entdeckt.

Mehr als 70 Anzeigen erstattet

Die Bilanz der Schwerpunktaktion fällt deutlich aus: Insgesamt erstattete die Polizei mehr als 70 Anzeigen wegen technischer Übertretungen. Zusätzlich wurden über zehn Organmandate ausgestellt. Außerdem hoben die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 3.000 Euro ein. Damit sollen mögliche Verwaltungsstrafen abgesichert werden. Erfreulich verliefen hingegen die Alkoholkontrollen. Bei mehr als 30 Alkoholvortests gab es keine Hinweise darauf, dass die überprüften Lenker alkoholisiert waren.

Leichte Verkehrsbehinderungen auf der A9

Für die Kontrollen wurde der Verkehr vorübergehend über den Verkehrskontrollplatz Gersdorf geleitet. Dadurch kam es auf der A9 zeitweise zu kleineren Verzögerungen. Mit solchen Schwerpunktaktionen will die Polizei gefährliche Fahrzeuge frühzeitig erkennen und verhindern, dass sie weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen.