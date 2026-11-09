E-Scooter-Fahrer (51) stürzt: Polizei macht überraschende Entdeckung

Ein 51-Jähriger kam am Sonntag in Bärnbach (Steiermark) mit seinem E-Scooter zu Sturz. Bei der Kontrolle stellte die Polizei eine Geschwindigkeit von 62 km/h fest. Zudem besteht der Verdacht auf Alkohol- und Suchtmitteleinfluss.

Zu einem Unfall mit einem E-Scooter kam es am Sonntag, dem 8. November, in Bärnbach im Bezirk Voitsberg. Kurz nach 19.30 Uhr stürzte ein 51-Jähriger auf der Hochregister Straße im Ortsteil Hochtregist. Der Mann kam offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins LKH Voitsberg.

Suchtmitteltest verlief positiv

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung. Ein durchgeführter Suchtmitteltest verlief positiv. Außerdem bestand der Verdacht auf eine starke Alkoholisierung. Deshalb wurden eine klinische Untersuchung und eine Blutabnahme veranlasst. Die Blutprobe wird zur weiteren Analyse an das Institut für Gerichtliche Medizin übermittelt. Der 51-Jährige hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Um eine mögliche schwere Kopfverletzung abzuklären, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Ergebnisse dazu lagen vorerst noch nicht vor.

E-Scooter fuhr 62 statt 25 km/h

Bei der Überprüfung des E-Scooters machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Das Fahrzeug verfügte über eine höhere Leistung als auf öffentlichen Straßen erlaubt. Ein Rollentest ergab eine mögliche Geschwindigkeit von 62 km/h. Erlaubt sind für E-Scooter auf öffentlichen Straßen maximal 25 km/h. Auf den 51-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Diese betreffen den Verdacht der Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung sowie weitere verkehrsrechtliche Übertretungen.