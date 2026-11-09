Steirische Landjugend trauert: „Du wirst immer Teil von uns bleiben“

Die Landjugend Gleinstätten (Bezirk Leibnitz) trauert um eine verstorbene Person aus ihrem Umfeld. Mit einem emotionalen Posting auf Facebook nimmt die Gemeinschaft Abschied und richtet berührende Worte an die Angehörigen.

Die Landjugend Gleinstätten trauert um einen Menschen aus ihrem Umfeld. Auf Facebook veröffentlichte die Gemeinschaft ein emotionales Posting, in dem sie ihre Anteilnahme ausdrückt und Abschied nimmt. „Manchmal fehlen einfach die Worte“, heißt es zu Beginn des Beitrags. Die verstorbene Person hinterlasse eine Lücke in der Gemeinschaft, „die niemand füllen kann“.

„Du wirst immer ein Teil von uns bleiben“

Besonders richtet die Landjugend ihre Gedanken an die Familie, Freunde und alle, die den Verstorbenen kannten. Mit den Worten „Du wirst immer ein Teil von uns bleiben. Wir vermissen dich!“ endet der Beitrag. Mit einer schwarzen Kerze und einem Herz drückt die Gemeinschaft ihre Trauer aus und verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden.“