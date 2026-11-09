Steirer trinken gerne alkoholfrei: So steht es um den Bierkonsum

Eine neue Studie zum Bierkonsum zeigt regionale Unterschiede: Die Steiermark zählt zu den Bundesländern, in denen alkoholfreies Bier besonders gerne getrunken wird. 37 Prozent greifen hier gerne zu den alkoholfreien Sorten.

Wie trinken die Österreicherinnen und Österreicher ihr Bier am liebsten? Dieser Frage geht der jährlich erscheinende Bierkulturbericht auf Grundlage einer repräsentativen Studie des MARKET Marktforschungsinstituts nach. Die mittlerweile 18. Ausgabe liefert auch interessante Einblicke in das Konsumverhalten der Steirerinnen und Steirer. Besonders auffällig ist dabei die Beliebtheit alkoholfreier Sorten: Gemeinsam mit Salzburg liegt die Steiermark mit einem Anteil von 37 Prozent an der Spitze. Damit zählen die beiden Bundesländer zu den Hochburgen des alkoholfreien Bierkonsums in Österreich.

Alkoholfreies Bier gewinnt an Bedeutung

Österreichweit trinkt knapp ein Drittel der Bevölkerung (31 Prozent) gerne alkoholfreies Bier. Besonders ausgeprägt ist dieser Zuspruch bei den 18- bis 39-Jährigen. Zudem können sich 18 Prozent der Befragten vorstellen, künftig mehr alkoholfreies Bier zu trinken. Auch das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol steigt: Laut Studie achten 59 Prozent der österreichischen Bevölkerung beim eigenen Trinkverhalten immer darauf, nicht zu viel zu trinken.

Regionales Bier bleibt besonders gefragt

Insgesamt bleibt Bier ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Getränkekultur. 81 Prozent der Bevölkerung sehen Bier als festen Bestandteil der heimischen Getränkekultur. Obwohl der Konsum leicht rückläufig ist, trinkt fast jede zweite Person (48 Prozent) zumindest mehrmals pro Monat Bier. Dabei setzen die Österreicherinnen und Österreicher bevorzugt auf heimische Produkte: 71 Prozent greifen lieber zu regionalem oder österreichischem Bier. Nur sechs Prozent bevorzugen internationale Sorten. Zu den beliebtesten Biersorten zählen weiterhin Märzen, Pils und Zwickl. Besonders gerne wird Bier bei geselligen Gelegenheiten wie Grillfeiern, privaten Festen, im Gastgarten oder bei Kirtagen getrunken.

So unterschiedlich sind die Bundesländer

Neben der Steiermark zeigt die Studie auch in anderen Bundesländern interessante Besonderheiten: Oberösterreich hat mit 52 Prozent den höchsten Anteil an regelmäßigen Bierkonsumenten. In Salzburg und der Steiermark ist alkoholfreies Bier mit jeweils 37 Prozent besonders beliebt. In Wien werden Bier mit 37 Prozent besonders häufig in Einwegflaschen und Dosen gekauft. In Niederösterreich wiederum greifen mit 31 Prozent besonders viele Menschen gerne zu saisonalen Biersorten, die nicht das ganze Jahr über erhältlich sind. Für den 18. Bierkulturbericht wurden im März 2026 insgesamt 2.500 Menschen ab 18 Jahren in Österreich online zu ihren Konsumgewohnheiten und ihrer Meinung zu verschiedenen Themen rund um Bier befragt.