Großeinsatz bei Wirtschaftsgebäude: Rund 100 Florianis kämpfen gegen Flammen

In der Nacht auf Montag brach in Fehring in der Südoststeiermark ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude aus. Rund Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus.

In der Nacht auf Montag, dem 9. November, kam es in Fehring im Bezirk Südoststeiermark zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 1.45 Uhr in einem Wirtschaftsgebäude ein Feuer aus. Familienangehörige bemerkten den Brand und verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Großeinsatz bei steirischem Wirtschaftsgebäude

Insgesamt sieben Feuerwehren rückten mit 99 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen an, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.