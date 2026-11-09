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Symbolfoto von 5min.at: Ein Kärntner Feuerwehrmann löscht ein Feuer bei Nacht
Wirtschaftsgebäude in Fehring stand in der Nacht in Flammen.
Fehring
09/11/2026
Brand

Großeinsatz bei Wirtschaftsgebäude: Rund 100 Florianis kämpfen gegen Flammen

In der Nacht auf Montag brach in Fehring in der Südoststeiermark ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude aus. Rund Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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In der Nacht auf Montag, dem 9. November, kam es in Fehring im Bezirk Südoststeiermark zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 1.45 Uhr in einem Wirtschaftsgebäude ein Feuer aus. Familienangehörige bemerkten den Brand und verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Großeinsatz bei steirischem Wirtschaftsgebäude

Insgesamt sieben Feuerwehren rückten mit 99 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen an, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

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