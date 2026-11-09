Polizeimusik Steiermark formt beim „Berlin Tattoo“ ein Herz für Österreich

Zu „I Am From Austria“ formten rund 50 steirische Polizeimusiker in Berlin ein riesiges Herz. Als einzige Band aus Österreich spielte die Polizeimusik Steiermark am Wochenende beim „Berlin Tattoo“ und eröffnete alle drei Shows.

Das „Berlin Tattoo“ hat nichts mit Tätowierungen zu tun: So heißen Festivals für Militär- und Marschmusik. Laut Polizei gilt es mit jährlich rund 15.000 Besuchern als größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Am Samstag und Sonntag standen in der Max-Schmeling-Halle mehr als 700 Mitwirkende aus zehn Ländern auf der Bühne, darunter Militärorchester aus Litauen, der Türkei und Ungarn, die Lucerne Marchingband aus der Schweiz sowie Dudelsackgruppen aus Schottland und Irland.

©LPD Steiermark/Huber | Stabführer Klaus Weitgasser beim Einmarsch in die Max-Schmeling-Halle.

Eröffnung mit schwebender Geigerin

Die Polizeimusik Steiermark unter Kapellmeister Christoph Grill durfte alle drei Vorstellungen eröffnen. An ihrer Seite: die Violinistin Annette Homann, die als „Flying Violin“ hoch über der Bühne schwebte. Dazu spielte das Orchester unter anderem eine moderne Version von Beethovens 5. Sinfonie.

„Die Atmosphäre in dieser riesigen Halle und die Begeisterung des internationalen Publikums waren einzigartig. Österreich bei einem derart bedeutenden Musikfestival vertreten und sogar alle drei Vorstellungen eröffnen zu dürfen, ist für uns eine ganz besondere Ehre“, Christoph Grill.

Vom Radetzky-Marsch bis Fendrich

In ihrer zwölfminütigen Marschshow nahmen die Steirer das Publikum mit auf eine Reise durch Österreich. Auf dem Programm standen Klassiker wie der „47er-Regimentsmarsch“, „O du mein Österreich“, der „Schönfeld-Marsch“, der „Radetzky-Marsch“ und der „Donauwalzer“, dazu ein eigens arrangiertes modernes Marsch-Potpourri. Höhepunkt war Rainhard Fendrichs „I Am From Austria“, oft als heimliche Hymne Österreichs bezeichnet. Dazu stellten sich die Musiker zu einem großen Herz auf.

Zwölf Minuten, monatelang geprobt

Die Schritte dafür hat Stabführer Klaus Weitgasser entworfen, im Hauptberuf Kommandant der Polizeiinspektion Admont. „Hinter diesen zwölf Minuten stecken monatelange Vorbereitungen und zahlreiche gemeinsame Proben. Die größte Herausforderung war es, Musik und Bewegung von rund 50 Mitwirkenden perfekt aufeinander abzustimmen. Wenn dann auf dieser internationalen Bühne jeder Schritt und jeder Ton sitzt, ist das für uns alle ein unvergesslicher Moment“, sagt Weitgasser. Zum Abschluss jeder Show spielten alle Gruppen gemeinsam vor einem nachgebauten Brandenburger Tor.