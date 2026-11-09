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/ ©pixabay / klimkin
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind mehrere Hühner und ein Hahn vor einem Heuhaufen.
Ein Hahn wurde in Fladnitz getötet und an die Stange genagelt. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter.
Fladnitz im Raabtal
09/11/2026
Täter gesucht

Polizei ermittelt: Hahn getötet und an Stange genagelt

Ein bislang Unbekannter drang in Fladnitz im Raabtal in der Südoststeiermark in einen Hühnerstall ein und tötete einen Hahn. Anschließend nagelte er das Tier an eine Hühnerstange. Die Polizei sucht nun Zeugen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Ein schrecklicher Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in der Südoststeiermark: In Fladnitz im Raabtal, Bezirk Südoststeiermark, wurde in der Nacht auf Freitag, dem 6. November, ein Hahn getötet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gelangte auf ein Grundstück im Ortsgebiet und verschaffte sich dort Zutritt zu einem Hühnerstall. In diesem tötete die Person einen Hahn und nagelte das tote Tier anschließend an eine Hühnerstange.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Kirchberg an der Raab ersucht nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 059133/6125 bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 13:55 Uhr aktualisiert
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