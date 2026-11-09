ÖBB übernimmt künftig Bahnhofskosten für 26 steirische Gemeinden

Für 26 Gemeinden in der Steiermark gibt es eine finanzielle Entlastung: Ab 2027 übernimmt die ÖBB bestimmte laufende Kosten für Bahnhöfe. Das Land Steiermark zahlt dafür einmalig 1,08 Millionen Euro.

Bisher mussten einige steirische Gemeinden für die Betreuung und Instandhaltung bestimmter Bereiche von ÖBB-Bahnhöfen selbst aufkommen. Dazu zählten etwa die Reinigung, der Grünschnitt und der Winterdienst in den Zugangsbereichen bis zur Bahnsteigkante. Auch für die Betreuung und Instandhaltung von Aufzügen und WC-Anlagen waren die Standortgemeinden teilweise zuständig. Für neue Bahnhofsprojekte wurde diese Regelung bereits geändert. Nun gibt es auch für Gemeinden mit bestehenden Verträgen eine österreichweit einheitliche Lösung.

Entlastung ab 2027

Ab 1. Jänner 2027 übernimmt die ÖBB-Infrastruktur AG die laufenden Betriebs- und Instandhaltungsleistungen, für die bisher die betroffenen Gemeinden zuständig waren. Das Land Steiermark unterstützt diese Änderung mit einer einmaligen Zahlung von 1.080.000 Euro. „Gerade in budgetär mehr als herausfordernden Zeiten entlasten wir damit Städte und Gemeinden“, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Die Höhe der Zahlung wurde anhand der Kosten jener Verkehrsstationen berechnet, die zwischen 2020 und 2026 von der ÖBB-Infrastruktur AG modernisiert oder in Betrieb genommen wurden.

©Land Steiermark/Jesse Streibl LR Claudia Holzer, LH-Stv. Manuela Khom und LR Stefan Hermann (v.l.)

26 Gemeinden betroffen

In der Steiermark profitieren laut ÖBB-Infrastruktur AG insgesamt 26 Gemeinden von der neuen Regelung. Dazu zählen unter anderem Graz mit dem Ostbahnhof Messe sowie Leibnitz, Liezen und Voitsberg. Für die betroffenen Gemeinden fallen damit künftig bestimmte laufende Kosten weg, die sie bisher selbst tragen mussten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) sieht darin eine wichtige Unterstützung: „Damit schaffen wir für die steirischen Standortgemeinden wieder mehr finanziellen Spielraum für ihre eigentlichen Aufgaben“.

Ausnahmen bleiben

Allerdings übernimmt die ÖBB nicht sämtliche Aufgaben rund um die Bahnhöfe. So sind etwa Park-and-Ride-Anlagen (P+R) und Bike-and-Ride-Anlagen (B+R) im unmittelbaren Bahnhofsumfeld von der Vereinbarung ausgenommen. Auch die Notbefreiung aus Aufzugsanlagen bleibt weiterhin gesondert zwischen den Gemeinden und der ÖBB-Infrastruktur AG geregelt. Für diese Bereiche gelten somit weiterhin eigene Vereinbarungen.

Hilfe für Gemeinden

Auch Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) begrüßt die neue Regelung. Er verweist darauf, dass Bahninfrastruktur für Gemeinden zwar viele Vorteile bringe, gleichzeitig aber auch finanzielle Verpflichtungen mit sich ziehe. „Die Initiative des Verkehrsressorts stellt hierbei eine große Unterstützung dar, um den Kommunen unter die Arme zu greifen.“ Mit der neuen Vereinbarung sollen nun auch jene steirischen Gemeinden entlastet werden, die aufgrund bestehender Verträge bisher für bestimmte Bahnhofskosten aufkommen mussten.