Tagelang vermisst: Vater von steirischer Star-Anwältin (77) tot in Wohnmobil gefunden

Tagelang suchte eine Familie aus Fehring nach dem 77-jährigen Anton Prutsch. Nun nahm die Suche ein trauriges Ende: Der Vater der steirischen Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang wurde in Slowenien tot aufgefunden.

Seit Ende Oktober wurde der 77-jährige Anton Prutsch aus Fehring in der Steiermark vermisst. Der Pensionist war mit seinem Wohnmobil zum Fischen nach Slowenien und Kroatien gefahren. Als er nicht wie erwartet nach Hause zurückkehrte, begann seine Familie nach ihm zu suchen. Nun steht fest, dass der Steirer nicht mehr am Leben ist. Wie seine Tochter, die Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang, gegenüber der Tageszeitung „Heute“ bestätigte, wurde ihr Vater tot in seinem Wohnmobil entdeckt.

Wohnmobil gefunden

Aufgefunden wurde das Fahrzeug im slowenischen Lendava. Zuvor hatte es mehrere Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des 77-Jährigen gegeben. Am 30. Oktober wurde er noch in Adrijanci gesehen. Einen Tag später hielt er sich auf einem Campingplatz in Prelog in Kroatien auf. Auch die Ortung seines Handys deutete darauf hin, dass sich der Steirer im Nordosten Kroatiens befunden hatte.

Familie suchte nach ihm

Die Angehörigen hatten sich während der Suche auch an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Facebook-Aufruf baten sie um Hinweise zum Aufenthaltsort des Pensionisten. Für Informationen, die zu seinem Auffinden führen würden, setzte die Familie eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Auch 5 Minuten berichtete über den Vermisstenfall. Mehr dazu liest du hier: Kehrte von Urlaub nicht zurück: Familie sucht vermissten Steirer (77). Mit dem Fund des Wohnmobils in Slowenien endete die Suche nun auf tragische Weise.

Todesumstände unklar

Wie es zum Tod des 77-Jährigen kam, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Einzelheiten zu den Umständen seines Todes liegen bislang nicht vor. Nach der traurigen Nachricht ersucht seine Tochter darum, die Suche nach ihrem Vater einzustellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert