Christkindlmarkt Leoben 2026: Das erwartet Besucher heuer

Von 26. November bis 23. Dezember 2026 verwandelt sich der Leobener Hauptplatz wieder in einen Christkindlmarkt. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeister Kurt Wallner am Donnerstag, dem 26. November, um 17 Uhr. Bereits um 17.30 Uhr erklingt die Fanfare der Musikschule Leoben vom Balkon, anschließend folgt der Chor mit „Best of Weihnachten“. Ab 18.15 Uhr stehen Gernot Pachernigg & Friends mit „Weihnachtssongs zum Verlieben“ auf der Bühne. Auch an den darauffolgenden Tagen erwartet die Besucher ein tägliches Programm mit Musik, Brauchtum und Veranstaltungen für Kinder.

Kulinarik und Geschenke

Auch kulinarisch gibt es heuer eine große Auswahl. Neben Kaiserschmarren, Käsespätzle und Leobener Gröstl werden unter anderem Kartoffelgulasch, Wildwürstel, Riesenbratwurst, Käsekrainer, Bosna, Langos, Raclettebrot, Flammkuchen und Rohschinkenspezialitäten angeboten. Für Naschkatzen gibt es Weihnachtswaffeln, Palatschinken, Bauernkrapfen, Baumkuchen vom offenen Feuer, Maroni und Weihnachtskekse. In der Sportler-Hütte serviert der SV Hinterberg von 26. November bis 9. Dezember Biergulasch und Weihnachtspalatschinken. Danach übernimmt bis 23. Dezember die Sportunion Leoben Handball mit argentinischen Empanadas. Glühwein, Punsch und alkoholfreie Heißgetränke dürfen ebenfalls nicht fehlen. Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, findet bei den Kunsthandwerkshütten unter anderem Holzkunst, Schmuck, Glaskugeln, Kerzen, Stickereien, Seifen, Spielwaren und Weihnachtsdekoration.

Programm für Kinder

Für Familien stehen ein Vergnügungspark mit Riesenrad und weiteren Fahrgeschäften bereit. Im Lebkuchenhaus können Kinder backen, basteln und spielen. An den Adventsonntagen am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember können sie um fünf Euro Lebkuchen ausstechen, verzieren und mit nach Hause nehmen. Weitere Backnachmittage werden mit dem JUZ-Spektrum organisiert. Am 4. Dezember schaut der Nikolaus vorbei, am 7. Dezember können Kinder mit dem Leobener Christkind Weihnachtswünsche aufschreiben und am 17. Dezember gemeinsam basteln. Im Lebkuchenhaus finden rund 15 Kinder gleichzeitig Platz, weshalb kurze Wartezeiten möglich sind. Kinderstadtführungen mit dem Christkind und „Sophie the Guide“ finden am 29. November sowie am 6. und 13. Dezember statt. Dazu kommen die Shows „Magical Dream“ am 29. November, die „Merry Christmas Show“ am 13. Dezember und weitere Kinderunterhaltung am 6. und 20. Dezember.

Konzerte und Krampus

Auf der Bühne stehen unter anderem Gerry Schweiger, Manuel Mascha, The Sunspots, Bernd Kurek, Heli & Curt, Luna, Luis & Friends, Seiwald & Topf, Sternenstaub und das Philipp Griessler Duo. Auch Leobener Schulen, regionale Musikgruppen und Vereine gestalten das Programm mit. Ein besonderer Programmpunkt ist das Turmblasen vom Balkon des Alten Rathauses am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember. Bergmännisches Brauchtum steht am 2. Dezember im Mittelpunkt, dazu kommen Auftritte der Bergkapelle Seegraben, des Gösser Musikvereins und des Blasorchesters voestalpine Donawitz. Am 5. Dezember beginnt um 17 Uhr der traditionelle Krampuslauf, anschließend folgt um 18 Uhr „Krampuslauf-Rock“ mit RNG. Am 13. Dezember findet um 16 Uhr der Adventlauf mit anschließender Weihnachtsshow statt. Das Bühnenprogramm endet am 23. Dezember unter anderem mit einem Weihnachtskonzert von Gerry Schweiger. Am 24. Dezember bietet die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt um 9 Uhr das Friedenslicht an.

Das sind die Zeiten

Citymanager Edgar Schnedl möchte mit dem Christkindlmarkt alle Generationen ansprechen und gleichzeitig die Leobener Innenstadt, ihre Gastronomie und den Handel stärken. „Wir möchten, dass der Leobener Christkindlmarkt ein Ort ist, an dem sich alle Generationen wohlfühlen“, betont Schnedl. Auch ein Einkaufsbummel im LCS lässt sich mit einem Besuch verbinden. Die Gastronomie öffnet montags bis donnerstags von 14 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr. Kunsthandwerk und Handel sind täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Abweichungen und Programmänderungen sind möglich. Das vollständige Veranstaltungsprogramm findest du unter www.citymanagement-leoben.at.