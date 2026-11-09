Steiermark will mehr Gemüse selbst anbauen: Das ist geplant

Der Gemüsekonsum ist in den vergangenen 30 Jahren um rund 27 Prozent gestiegen. Trotzdem muss Österreich viel Gemüse importieren. In der Steiermark soll sich das nun ändern.

Mehr heimisches Gemüse auf den Tellern und bessere Bedingungen für steirische Bauern: Das ist das Ziel einer neuen Initiative von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Steiermark, dem Landesverband steirischer Gemüsebauern und weiteren Organisationen wurde das „Forum Zukunft Gemüsebau“ ins Leben gerufen. Damit soll die regionale Gemüseproduktion langfristig gestärkt werden. Denn obwohl die Steiermark gute Voraussetzungen für den Anbau bietet, ist Österreich bei Gemüse weiterhin stark auf Importe angewiesen.

Bauern unter Druck

Gleichzeitig wird es für heimische Gemüsebauern immer schwieriger. Steigende Produktionskosten, Wetterextreme und hohe Anforderungen an den Anbau stellen die Betriebe vor Herausforderungen. Schmiedtbauer sieht deshalb Handlungsbedarf: „Wir können es nicht einfach hinnehmen, dass wir einen großen Teil unseres Gemüses importieren müssen, obwohl wir in der Steiermark hervorragende Voraussetzungen für den Anbau haben.“ Mit dem neuen Schwerpunkt sollen unter anderem die Ausbildung und Beratung ausgebaut sowie zusätzliche Mittel für die Forschung bereitgestellt werden.

Bewässerung im Fokus

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Anpassung an den Klimawandel. Besonders bei der Bewässerung möchte Schmiedtbauer ansetzen. Als Vorbild dient der Obstbau, wo durch eine neue Förderung innerhalb weniger Monate ein Drittel der Anbauflächen neu bewässert werden konnte. „Diesen Weg will ich künftig auch im Gemüsebau einschlagen“, erklärt die Landesrätin. Damit sollen auch Gemüsebetriebe besser auf die veränderten Wetterbedingungen vorbereitet werden.

©Land Steiermark/Binder Gemeinsames Engagement für mehr heimisches Gemüse: Ökonom Franz Sinabell, LR Simone Schmiedtbauer, LTK-Vizepräsidentin Maria Pein und Obmann Fritz Rauer (v.l.)

Hürden für Betriebe

Neben der Bewässerung geht es auch darum, die Rahmenbedingungen für die Bauern zu verbessern. Fritz Rauer, Obmann des Landesverbandes steirischer Gemüsebauern, verweist auf bisherige Erfolge wie den Steirischen Kren, die Steirische Käferbohne und den Grazer Krauthäuptel. Gleichzeitig sieht er weiterhin Schwierigkeiten für die Betriebe: „Doch motivierten Betrieben werden durch vielerlei Hürden, Steine in den Weg gelegt.“ Vor allem kleine und mittelständische Betriebe sollen deshalb bessere Voraussetzungen erhalten. Auch die Verarbeitung und verlässliche Absatzmöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle, damit mehr Gemüse aus der Region langfristig vermarktet werden kann.

So soll es weitergehen

Mit dem „Forum Zukunft Gemüsebau“ beginnt nun die gemeinsame Arbeit an der Zukunft des steirischen Gemüseanbaus. Neben der Landwirtschaftskammer und dem Gemüsebauverband sollen auch die Landjugend und die Seminarbäuerinnen eingebunden werden. Die Landwirtschaftskammer will das Vorhaben unter anderem durch fachliche Beratung und eine stärkere Vernetzung unterstützen. Ziel bleibt, die heimischen Betriebe zu stärken und die Versorgung mit regional produziertem Gemüse Schritt für Schritt auszubauen.