Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
Ein umgestürzter Anhänger sorgte am Montagvormittag für einen Feuerwehreinsatz in Leoben.
Leoben
09/11/2026
Unfall in Leoben

Anhänger umgestürzt: Feuerwehren mussten mit Kran anrücken

Ein umgestürzter Anhänger sorgte am Montagvormittag, dem 9. November 2026, für einen Feuerwehreinsatz in Leoben. Um den Anhänger wieder aufzustellen, musste ein Kran eingesetzt werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Montagvormittag, dem 9. November 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Um 10.39 Uhr ging der stille Alarm bei den Einsatzkräften ein. Am Unfallort angekommen, sicherten die Feuerwehrleute zunächst die betroffene Stelle ab. Grund für den Einsatz war ein umgestürzter Anhänger, der wieder aufgestellt werden musste.

Kran im Einsatz

Dafür kam der Kran des Wechselladefahrzeuges der Feuerwehr zum Einsatz. Mithilfe des Krans gelang es den Einsatzkräften, den umgestürzten Anhänger wieder aufzustellen. Anschließend reinigten sie die betroffene Verkehrsfläche und sicherten die Einsatzstelle abschließend ab. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt standen auch die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss und die Polizei im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt |
Mithilfe des Krans eines Wechselladefahrzeuges stellte die Feuerwehr den umgestürzten Anhänger wieder auf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at