Anhänger umgestürzt: Feuerwehren mussten mit Kran anrücken

Ein umgestürzter Anhänger sorgte am Montagvormittag, dem 9. November 2026, für einen Feuerwehreinsatz in Leoben. Um den Anhänger wieder aufzustellen, musste ein Kran eingesetzt werden.

Am Montagvormittag, dem 9. November 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Um 10.39 Uhr ging der stille Alarm bei den Einsatzkräften ein. Am Unfallort angekommen, sicherten die Feuerwehrleute zunächst die betroffene Stelle ab. Grund für den Einsatz war ein umgestürzter Anhänger, der wieder aufgestellt werden musste.

Kran im Einsatz

Dafür kam der Kran des Wechselladefahrzeuges der Feuerwehr zum Einsatz. Mithilfe des Krans gelang es den Einsatzkräften, den umgestürzten Anhänger wieder aufzustellen. Anschließend reinigten sie die betroffene Verkehrsfläche und sicherten die Einsatzstelle abschließend ab. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt standen auch die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss und die Polizei im Einsatz.