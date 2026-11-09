Drei Paare aus der Steiermark haben durch die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr Glück gefunden. Doch was danach geschah, sorgt für große Gefühle. Von Herzklopfen bis zu überraschenden Zukunftsplänen ist alles dabei.

Am Montag, dem 16. November 2026, wird es bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ besonders romantisch. Um 20.15 Uhr zeigt ORF 2 das große Finale der 30. Staffel. Nina Horowitz blickt dabei auf sechs Liebesgeschichten zurück, die durch die beliebte Sendung entstanden sind. Gleich drei davon führen in die Steiermark. Und dort hat sich seit der Partnersuche einiges getan: Es wird von Verlobungen geträumt, über Hochzeiten gesprochen und gemeinsam durch schwere Zeiten gegangen.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler Nina Horowitz blickt im großen Finale der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ auf sechs erfolgreiche Liebesgeschichten zurück. Gleich drei Paare haben einen Bezug zur Steiermark.

Verlobung zu Weihnachten

Für Brigitte (60), eine pensionierte Schneiderin, und Hans (67), einen ehemaligen Tischler, könnte der heurige Heilige Abend besonders romantisch werden. Die beiden Steirer haben sich durch die Sendung gefunden, obwohl Brigitte bereits 2024 als Kandidatin auf Partnersuche war. Damals verliebte sie sich in Jürgen, doch die Beziehung hielt nicht. Als sie im August 2026 Hans im Fernsehen entdeckte, war es um sie geschehen. Gleich fünfmal hintereinander rief sie Nina Horowitz an. Mittlerweile sind die beiden ein Paar und schmieden bereits Zukunftspläne. „Die Verlobung steht schon fest, die wird am 24. Dezember sein. Ein Weihnachtswunder!“, verraten sie. Brigitte ist jedenfalls überzeugt: „Meinen Hans bekommt keine andere Frau mehr!“

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner Brigitte (60) und Hans (67): Die beiden Steirer haben durch die ORF-„Liebesg’schichten“ zueinandergefunden. Am Heiligen Abend soll bereits die Verlobung folgen.

Herzklopfen mit 70

Auch Bernd (70), ein pensionierter Dreher aus der Steiermark, hat sein großes Glück gefunden. Rund 150 Zuschriften bekam er nach seinem Auftritt im Juli 2026, doch nur zwei Frauen traf er persönlich. Bei Sabine war schließlich klar: Die Suche ist vorbei. Schon das erste Treffen verlief so gut, dass Bernd gleich eine ganze Woche bei ihr blieb. „Aber es war so, als ob wir uns schon ein Jahr kennen würden! Ich bin gleich eine Woche bei Sabine geblieben.“ Mittlerweile sind die beiden seit rund drei Monaten zusammen und schwer verliebt. „Traumhaft! Ich liebe Sabine und bekomme jedes Mal Herzklopfen, wenn ich zu ihr fahre“, schwärmt Bernd. Sogar über eine Hochzeit haben die beiden bereits gesprochen. Zunächst könnte aber die Verlobung anstehen.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler Bernd (70) und Sabine: Schon beim ersten Treffen funkte es zwischen dem Steirer und seiner Sabine. Mittlerweile sprechen die beiden Verliebten sogar schon über eine Hochzeit.

Liebe trotz Krankheit

Dass die Liebe auch in schwierigen Zeiten stark bleiben kann, zeigen Anschi (83) aus der Steiermark und ihr Partner Erwald. Die ehemalige Verkäuferin hatte 2024 im Fernsehen nach einem freundlichen, lustigen Mann gesucht. Mit Erwald fand sie schließlich ihr großes Glück. Doch ihre Beziehung wurde auch auf die Probe gestellt: Erwald erkrankte neurologisch und konnte zeitweise weder gehen noch sitzen. Anschi besuchte ihn jeden Tag im Spital und blieb an seiner Seite. Aus Dankbarkeit schenkte er ihr einen Versprechensring. Eine Hochzeit brauchen die beiden nicht, um ihre Verbundenheit zu zeigen. „Die Liebe ist viel intensiver geworden, wir sind noch viel verbundener als am Anfang. Ich kann mir kein Leben mehr ohne Anschi vorstellen, es ist einfach wunderschön“, erzählt Erwald.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler Anschi (83) und Erwald: Ihre Liebe hat auch schwere Zeiten überstanden. Nach einer Erkrankung von Erwald sind die beiden heute enger miteinander verbunden denn je.

So geht es weiter

Neben den drei steirischen Paaren zeigt das Staffelfinale auch das Liebesglück von Horst und Sabine aus Oberösterreich, Erik und Susi aus Niederösterreich sowie Sissy aus Wien und ihrem Partner Frederic. Wer die Sendung nicht verpassen möchte, kann sie bereits 24 Stunden vor der Fernsehausstrahlung auf ORF ON ansehen. Und danach geht die Partnersuche weiter: Am 28. Dezember 2026 gibt es erstmals eine Weihnachtsausgabe mit sechs Singles. Auch für die 31. Staffel, die ab Juli 2027 geplant ist, können sich Interessierte bereits unter liebesgschichten@orf.at bewerben.