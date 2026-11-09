Nach 170 Jobs fallen weitere 150 Stellen bei Voestalpine in Kindberg weg

Erneut schlechte Nachrichten aus der Obersteiermark: Die Voestalpine streicht am Standort Kindberg weitere 150 Stellen. Grund dafür sind hohe US-Zölle, die das Unternehmen zunehmend unter Druck setzen.

Am Voestalpine-Standort in Kindberg sollen bis Ende März 2027 weitere 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Grund dafür sind die hohen US-Zölle.

Am Voestalpine-Standort in Kindberg sollen bis Ende März 2027 weitere 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Grund dafür sind die hohen US-Zölle.

Am Voestalpine-Standort in Kindberg müssen sich zahlreiche Beschäftigte auf Veränderungen einstellen. Wie Medien berichten, sollen bei der Voestalpine Tubulars bis Ende März 2027 rund 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das Werk ist auf die Herstellung nahtloser Stahlrohre spezialisiert, die unter anderem in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz kommen. Ein besonders wichtiger Absatzmarkt sind die USA. Doch genau dort erschweren hohe Einfuhrzölle mittlerweile das Geschäft.

Zölle steigen massiv

Die ohnehin schwierige Situation hat sich durch weitere US-Handelsabgaben verschärft. Laut Medienberichten werden auf die betroffenen Stahlprodukte bereits 50 Prozent Zoll erhoben. Hinzu kommen vorläufig 47,21 Prozent wegen des Vorwurfs zu niedriger Verkaufspreise sowie weitere 10,17 Prozent zum Ausgleich staatlicher Förderungen. Damit könnte die gesamte Zollbelastung bis zu 107,38 Prozent erreichen. Die Voestalpine kritisiert insbesondere die Berechnung der zusätzlichen Abgaben und will die vorläufigen Entscheidungen rechtlich prüfen lassen.

Produktion betroffen

Die hohen Abgaben haben direkte Folgen für das Werk in Kindberg. Lieferungen in die USA rechnen sich unter diesen Bedingungen laut Unternehmen nur noch sehr eingeschränkt. Gleichzeitig gestaltet sich die Suche nach anderen Absatzmöglichkeiten schwierig. Vor allem die kriegerischen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten belasten mögliche Ausweichmärkte. Deshalb soll die Produktion an die veränderte Nachfrage angepasst werden. Für die betroffenen Beschäftigten ist bis Ende November 2026 ein Sozialplan vorgesehen, der gemeinsam mit dem Betriebsrat ausgearbeitet werden soll.

Bereits Jobs abgebaut

Der angekündigte Stellenabbau ist nicht der erste Einschnitt für den Standort. Bereits Ende 2025 wurde laut „Kleiner Zeitung“ die Produktion von drei auf zwei Schichten reduziert. Damals gingen 170 Arbeitsplätze verloren, darunter 60 Stellen von Leiharbeitskräften. Ende September 2026 waren in Kindberg noch 950 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem nun angekündigten Abbau setzt sich die schwierige Entwicklung am Standort fort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 17:05 Uhr aktualisiert