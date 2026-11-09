Steirische Gemeinden unter Druck: SPÖ fordert Millionen-Entlastung

In der Steiermark wird das Geld in den Gemeinden immer knapper. Wichtige Projekte bleiben liegen, auch Betriebe spüren die Folgen. Die SPÖ kritisiert die Landesregierung und fordert rasche Entlastungen.

Die finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden ist angespannt. Steigende Pflichtausgaben, höhere Umlagen und stagnierende Einnahmen machen es zunehmend schwer, notwendige Projekte umzusetzen. Wie ernst die Situation ist, zeigt eine österreichweite Umfrage des Gemeindevertreterverbandes (GVV) unter 450 Bürgermeistern. Demnach können 81 Prozent der Städte und Gemeinden notwendige Projekte nicht umsetzen. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch machten Vertreter der SPÖ und des GVV auf die Folgen aufmerksam.

Auch Betriebe betroffen

Die fehlenden Investitionen treffen nicht nur die Gemeinden selbst, sondern auch die regionale Wirtschaft. Laut der Umfrage haben 15 Prozent der befragten Betriebe bereits Personal abgebaut oder geschlossen, weil öffentliche Aufträge fehlen. GVV-Landesvorsitzender Mario Abl sieht darin eine große Gefahr für die Regionen. Immer mehr Geld, das eigentlich für Investitionen gedacht wäre, müsse für laufende Ausgaben verwendet werden. Dadurch würden wichtige Projekte aufgeschoben, während gleichzeitig Aufträge für heimische Betriebe ausbleiben.

©SPÖ Steiermark Mario Abl, Wolfgang Kocevar, Maria Fischer und Max Lercher machten auf die angespannte Finanzlage der steirischen Gemeinden aufmerksam.

Kritik an Landesregierung

SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher macht die steirische Landesregierung für zusätzliche Belastungen verantwortlich. Besonders kritisiert er die Abschaffung der Leerstandsabgabe und das Streichen der Ausgleichszahlungen für Musikschulen. Allein dadurch würden den Städten und Gemeinden insgesamt 16,5 Millionen Euro fehlen. „Während andere Bundesländer ihre Städte und Gemeinden entlasten, passiert in der Steiermark das Gegenteil – die Landesregierung belastet die Kommunen noch mit zusätzlichen Aufgaben und Kosten und nimmt ihnen mit der Abschaffung der Leerstandsabgabe auch noch die Möglichkeit, eigene Einnahmen zu generieren.“ Auch GVV-Bundesvorsitzender Wolfgang Kocevar fordert, dass zusätzliche Mittel des Bundes nicht durch Landesumlagen wieder verloren gehen.

SPÖ fordert Gemeindepaket

Um die finanzielle Situation zu verbessern, fordert die steirische SPÖ mehrere Maßnahmen. Dazu zählen die Aussetzung der Landesumlage, ein gerechterer Finanzausgleich und ein eigenes Entlastungspaket für die Gemeinden. Auch die Sozial- und Pflegekosten sollen neu aufgeteilt werden, und zwar im Verhältnis 70:30 zugunsten der Gemeinden. Laut Lercher liegen die Vorschläge bereits seit Monaten auf dem Tisch, seien von der Landesregierung bisher aber abgelehnt worden. Die SPÖ drängt deshalb erneut auf finanzielle Unterstützung.

Folgen für den Alltag

Wie sehr die finanzielle Lage auch die Bevölkerung betrifft, betont Gemeindebund-Vizepräsidentin Maria Fischer. Fehlt den Gemeinden das Geld, geraten etwa Kinderbetreuung, Infrastruktur und das gesellschaftliche Leben vor Ort unter Druck. „Wir wollen unsere Gemeinden lebenswert halten und auch künftig gestalten können. Dafür brauchen wir eine faire finanzielle Ausstattung.“ Für die SPÖ steht deshalb fest, dass die Gemeinden mehr finanziellen Spielraum brauchen, um wichtige Angebote und Investitionen in den steirischen Regionen langfristig sichern zu können.