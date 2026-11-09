Victoria Swarovski geschlagen: Junge Steirer glänzen im TV

Großer Auftritt für zwei Nachwuchstalente aus der Weststeiermark: Anni Schwaiger (11) und Christoph Samide (12) traten bei „Klein gegen Groß“ gegen Victoria Swarovski und Tanzprofi Evgeny Vinokourov an und holten den Sieg.

Für Anni Schwaiger und Christoph Samide vom TSC Eleganza in Köflach wurde der Samstagabend zu einem besonderen Erlebnis. Die beiden Nachwuchstänzer durften die Fernsehsendung „Klein gegen Groß“ eröffnen und sich dabei mit zwei bekannten Gesichtern aus der Tanzwelt messen. Ihre Gegner waren Victoria Swarovski, die 2016 die deutsche Tanzsendung „Let’s Dance“ gewann und mittlerweile moderiert, sowie Profitänzer Evgeny Vinokourov. Knapp fünf Millionen Menschen verfolgten die Sendung in Deutschland. Auch Vereinsobfrau Elisabeth Schernthaner fieberte bei dem Auftritt ihrer beiden Schützlinge mit.

Sechs Schritte voraus

Bei der Herausforderung ging es vor allem um Schnelligkeit und Genauigkeit. Innerhalb von 90 Sekunden mussten die beiden Tanzpaare möglichst viele sogenannte „Promenade Walks“ schaffen. Diese Schrittfolge setzt sich aus zwei Walk-Schritten und einem Chassé zusammen. Am Ende hatten die jungen Weststeirer die Nase vorne: Mit 75 Wiederholungen übertrafen sie Swarovski und Vinokourov um sechs. Den Sieg erlebten auch prominente Gäste wie Peter Maffay, Johannes Oerding, Polina Rojinski und Michael Mittermeier mit.

©ORF/NDR/MBTV – Produktions GmbH/Thorsten Jander Mit 75 „Promenade Walks“ in 90 Sekunden setzten sich die beiden Nachwuchstänzer gegen Victoria Swarovski und Evgeny Vinokourov durch.

Eingespieltes Duo

Dass Anni und Christoph auf dem Tanzparkett gut zusammenpassen, hat sich bereits bei Turnieren gezeigt. Seit zwei Jahren stehen die beiden gemeinsam auf der Tanzfläche. Davor hatte Anni unterschiedliche Tanzpartner, mit denen es laut ihren Erzählungen in der Sendung nicht so gut funktioniert hatte. Christoph führte das gute Zusammenspiel auf ihre lange Bekanntschaft und ihr gemeinsames Rhythmusgefühl zurück. Erst vor wenigen Monaten bewiesen die beiden beim Juniorenturnier in Oberwart ihr Können. Dort schafften sie den Aufstieg in die höhere Tanzklasse 1B Latein und gewannen anschließend auch in dieser Klasse.

Glitzer ab Jänner

Vor dem eigentlichen Tanzduell interessierte sich Moderator Kai Pflaume auch für Annis Kleid. Er wollte wissen, weshalb dieses für ein Tanzkostüm vergleichsweise wenig glitzerte. Die Elfjährige erklärte, dass glitzernde Verzierungen erst ab einer bestimmten Tanzklasse erlaubt seien. Ab Jänner dürfe sie diese ebenfalls tragen. Auch Vinokourov äußerte sich dazu und verwies darauf, dass die Kleidung kindgerecht sein solle.

Moonwalk zum Schluss

Nach dem erfolgreichen Duell warteten auf die jungen Tänzer noch besondere Belohnungen. Anni erhielt einen Kurzaufenthalt in Deutschlands größtem Freizeitpark. Für Christoph, der ein großer Anhänger von Michael Jackson ist, gab es einen Besuch des Musicals „Beat it“. Seine Freude darüber zeigte der Zwölfjährige direkt vor laufender Kamera. Zum Abschluss führte er den berühmten Moonwalk seines Idols vor.