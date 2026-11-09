Regen und viele Wolken: So wird der Dienstag in der Steiermark

Eine Störungszone bringt der Steiermark am Dienstag viele Wolken und regional Regen. Besonders im Norden bleibt es unbeständig, im Süden sind am Nachmittag auch sonnige Auflockerungen möglich.

Viele Wolken und regional leichter Regen prägen am Dienstag das Wetter in der Steiermark. Im Süden sind später auch sonnige Auflockerungen möglich.

Viele Wolken und regional leichter Regen prägen am Dienstag das Wetter in der Steiermark. Im Süden sind später auch sonnige Auflockerungen möglich.

Der Dienstag, 10. November, bringt der Steiermark wechselhaftes Herbstwetter. Verantwortlich dafür ist eine Störungszone im Zusammenhang mit einem Tiefdruckgebiet über Polen. Dadurch ziehen vielerorts dichte Wolken über das Land, regional fällt auch Regen.

Hier regnet es

Besonders im Ausseerland, im Ennstal und im Mariazellerland müssen sich die Menschen auf wiederholte leichte Regenschauer einstellen. In höheren Lagen kann der Niederschlag auch als Schnee fallen. Die Schneefallgrenze liegt laut den Meteorologen der Geosphere Austria allerdings erst bei rund 2.200 Metern. Auch in den südlichen Landesteilen bestimmen zunächst Wolken das Wettergeschehen. Im Laufe des Nachmittags bestehen dort jedoch Chancen auf sonnige Auflockerungen.

Bis zu 12 Grad

Der Wind spielt am Dienstag kaum eine Rolle und weht überwiegend schwach. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 0 und plus 3 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 7 bis 12 Grad.