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/ ©Weihnachtswunderwelt Steiermark
Auf dem Bild von 5min.at sieht man ein Haus mit buntem Schmuck.
Zahlreiche Figuren sind bei der Weihnachtswunderwelt zu sehen.
Pöllau bei Hartberg
10/11/2026
Weihnachtswunderwelt

Weihnachtswunderwelt in Pöllau: Das erwartet Besucher

In Obersaifen in Pöllau öffnet am 15. November wieder die Weihnachtswunderwelt Steiermark. Bis 6. Jänner 2027 erwarten Besucher bunte Lichtspektakel, ein Weihnachtsmarkt und verschiedene Programmpunkte.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Besucher dürfen sich dabei auf zahlreiche leuchtende Weihnachtsfiguren, bunte Dekorationen und eine stimmungsvolle Atmosphäre freuen. Neben Kunsthandwerk werden auch Speisen und Getränke wie Glühwein, Kinderpunsch, Baumstriezel und Waffeln angeboten. Zum Auftakt ist am 15. November von 13 bis 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt geplant. Auch für die kleinen Gäste gibt es ein vielseitiges Angebot. Während der Weihnachtszeit sind verschiedene Programmpunkte geplant, darunter Besuche von Grinch, Nikolaus und Perchten sowie Livemusik mit den Grenzklang Buam.

Öffnungszeiten und Eintritt im Überblick

Organisiert wird die Weihnachtswunderwelt von Tanja Neuwirth und Stefan Wiesenhofer. Die Beleuchtung ist täglich von 16:30 bis 20 Uhr in Obersaifen 248, 8225 Pöllau bei Hartberg, zu sehen. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende zugunsten des Vereins Rollende Engel.

Auf dem Bild von 5min.at sieht man ein bunt geschmücktes Haus.
©Weihnachtswunderwelt Steiermark |
Zahlreiche Figuren sind in der Weihnachtswunderwelt zu sehen.
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