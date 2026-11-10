Plötzlicher Todesfall: Steirischer Perchtenverein sagt Jubiläumslauf schweren Herzens ab

Traurige Nachrichten aus Gleinstätten: Die Haslacher Perchten trauern um ein langjähriges Vereinsmitglied, das völlig unerwartet verstorben ist. Aus diesem Grund wurde der geplante Jubiläums-Perchtenlauf abgesagt.

Der Verein hat überraschend ein geschätztes Mitglied verloren. Nun steht fest, dass auch der geplante zehnte Jubiläums-Perchtenlauf nicht stattfinden wird.

Der Verein hat überraschend ein geschätztes Mitglied verloren. Nun steht fest, dass auch der geplante zehnte Jubiläums-Perchtenlauf nicht stattfinden wird.

Große Trauer bei den Haslacher Perchten in Gleinstätten (Bezirk Leibnitz): Der Verein hat überraschend ein geschätztes Mitglied verloren. Nun steht fest, dass auch der geplante zehnte Jubiläums-Perchtenlauf nicht stattfinden wird.

Trauer um Mitglied: Jubiläums-Perchtenlauf abgesagt

„Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass ein geschätztes Mitglied unseres Vereins völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde“, schreiben die Haslacher Perchten auf Facebook. Aufgrund des schweren Verlustes habe man sich dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Gleichzeitig bittet der Verein um Verständnis für diese Entscheidung.

Verein nimmt emotional Abschied

Bereits zuvor hatten die Haslacher Perchten mit einem berührenden Beitrag an das verstorbene Mitglied erinnert: „Völlig unerwartet und viel zu früh hat uns ein treues Mitglied unseres Vereins verlassen.“ Über viele Jahre hinweg sei die Person ein wichtiger Teil der Gemeinschaft gewesen und habe den Verein mit großem Einsatz und Hilfsbereitschaft unterstützt. „Du hinterlässt eine große Lücke nicht nur in unserem Verein sondern auch in unseren Herzen!“, heißt es in dem Abschiedsposting. Die Gedanken des Vereins gelten nun besonders der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen.