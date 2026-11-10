Brucker Stadtball 2027: Diese Programmpunkte sind geplant

Am 23. Jänner 2027 findet in Bruck an der Mur wieder der Brucker Stadtball statt. Die Veranstaltung wird vom Roten Kreuz organisiert und bietet neben musikalischer Unterhaltung auch verschiedene Programmpunkte.

Beim Brucker Stadtball erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Das Joseph-Haydn-Orchester begleitet den Abend und sorgt für die musikalische Gestaltung im großen Ballsaal. Für weitere Unterhaltung sind unter anderem die Zwischentakte, FloVer und Friends sowie die Fürsten angekündigt. Auch ein VIP-Bereich auf der der Galerie des Stadtsaals wird angeboten. Die Anzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt.

Karten erstmals online erhältlich

Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, dem 11. November 2026. Erstmals können Eintrittskarten und Sitzplätze über die Website stadtball-bruck.at gebucht werden. Zusätzlich ist eine telefonische Kartenreservierung unter 0664 37 57 060 möglich. Mit dem Brucker Stadtball wird auch die ehrenamtliche Arbeit von rund 250 Mitarbeitern des Roten Kreuzes unterstützt.