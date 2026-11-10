Stanz im Mürztal plant intelligentes Energiesystem

Die Gemeinde beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit erneuerbarer Energie. Nach bisherigen Projekten, darunter das Forschungsprojekt „Stanz+“ und die Gründung einer lokalen Energiegemeinschaft, soll nun ein weiterer Schritt folgen. Geplant ist, Photovoltaikanlagen, Wasserkraft, Haushalte, Betriebe, Landwirtschaft und Stromspeicher miteinander zu vernetzen. Ein digitales System soll dabei den Energieverbrauch und die Stromerzeugung erfassen und besser aufeinander abstimmen. Auch rund 100 Haushalte und Betriebe sollen in die Entwicklung eingebunden werden.

Projekt läuft bis 2029

Neben der technischen Umsetzung ist auch die Beteiligung der Bevölkerung vorgesehen. Vereine, Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe sollen ihre Erfahrungen und Anforderungen einbringen können. Für das Projekt steht ein Gesamtvolumen von rund 350.000 Euro zur Verfügung. Davon entfallen 300.000 Euro auf Personal- und Sachkosten sowie 50.000 Euro auf Investitionen. Die Förderung beträgt 65 Prozent. Das Projekt läuft bis 2029 und wird von der Europäischen Union, dem Bund und dem Land Steiermark unterstützt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen künftig auch anderen Gemeinden und Energiegemeinschaften zur Verfügung stehen.