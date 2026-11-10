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/ ©FF Wartberg
Auf dem Bild von 5min.at sieht man eine Gruppe von Feuerwehrleuten.
Alle vier Gruppen der Feuerwehr Wartberg bestanden die Prüfung mit Erfolg.
Wartberg
10/11/2026
Feuerwehr

Erfolgreiche Branddienstleistungsprüfung in Wartberg

Vier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg stellten bei der Branddienstleistungsprüfung ihr Können unter Beweis. Nach intensiver Vorbereitung konnten alle Teilnehmer die Prüfung mit Erfolg abschließen.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Am Sonntag, dem 8. November 2026, stellten sich vier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg der Branddienstleistungsprüfung. Nach einer intensiven zweimonatigen Vorbereitung konnten alle Teilnehmer die Prüfung erfolgreich abschließen.

Anspruchsvolle Aufgaben

Die Prüfung wurde in den drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold durchgeführt. Dabei mussten verschiedene Einsatzszenarien, wie ein Holzstapelbrand, ein Scheunenbrand und ein Flüssigkeitsbrand, innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst fehlerfrei bewältigt werden. Zusätzlich wurden das theoretische Fachwissen sowie die Geräte- und Fahrzeugkenntnisse überprüft. Besonders wichtig waren die richtige Durchführung der Aufgaben und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen.

Erfolgreicher Abschluss

Die Prüfung wurde von einem Bewerterteam unter der Leitung von HBI Gerald Stengg abgenommen. Auch Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober und Vizebürgermeister Ernst Ebner waren als Ehrengäste anwesend. Alle vier Gruppen bestanden die Prüfung erfolgreich. Damit wurde die intensive Vorbereitung belohnt. Die Feuerwehr Wartberg gratulierte allen Teilnehmern und bedankte sich bei den Ausbildern und Helfern für ihre Unterstützung.

Auf dem Bild von 5min.at sieht man zwei Feuerwehrleute mit einem Feuerwehrschlauch.
©FF Wartberg
Die Feuerwehrmitglieder zeigten bei der Prüfung ihr Können.
Auf dem Bild von 5min.at sieht man die Feuerwehrleute vor einem Feuerwehrauto.
©FF Wartberg
Nach intensiver Vorbereitung stellen sich die Gruppen der Prüfung.
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