Erfolgreiche Branddienstleistungsprüfung in Wartberg

Vier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg stellten bei der Branddienstleistungsprüfung ihr Können unter Beweis. Nach intensiver Vorbereitung konnten alle Teilnehmer die Prüfung mit Erfolg abschließen.

Am Sonntag, dem 8. November 2026, stellten sich vier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg der Branddienstleistungsprüfung. Nach einer intensiven zweimonatigen Vorbereitung konnten alle Teilnehmer die Prüfung erfolgreich abschließen.

Anspruchsvolle Aufgaben

Die Prüfung wurde in den drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold durchgeführt. Dabei mussten verschiedene Einsatzszenarien, wie ein Holzstapelbrand, ein Scheunenbrand und ein Flüssigkeitsbrand, innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst fehlerfrei bewältigt werden. Zusätzlich wurden das theoretische Fachwissen sowie die Geräte- und Fahrzeugkenntnisse überprüft. Besonders wichtig waren die richtige Durchführung der Aufgaben und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen.

Erfolgreicher Abschluss

Die Prüfung wurde von einem Bewerterteam unter der Leitung von HBI Gerald Stengg abgenommen. Auch Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober und Vizebürgermeister Ernst Ebner waren als Ehrengäste anwesend. Alle vier Gruppen bestanden die Prüfung erfolgreich. Damit wurde die intensive Vorbereitung belohnt. Die Feuerwehr Wartberg gratulierte allen Teilnehmern und bedankte sich bei den Ausbildern und Helfern für ihre Unterstützung.