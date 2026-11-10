Workshops machen Kinder fit für den Straßenverkehr

Sehen, Hören und richtig Reagieren: In steirischen Volksschulen wird Verkehrssicherheit durch praktische Übungen und spielerisches Lernen vermittelt. Rund 2.200 Kinder haben bereits teilgenommen.

Im Jahr 2025 verletzten sich österreichweit 2.974 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren im Straßenverkehr, davon 395 in der Steiermark. Besonders ab dem zehnten Lebensjahr steigt das Unfallrisiko deutlich. Dabei spielen vor allem Fahrräder und E-Scooter eine zunehmende Rolle.

Spielerisch Gefahr erkennen

Der Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE bietet gemeinsam mit dem Verkehrsressort des Landes Steiermark Workshops für die dritte und vierte Schulstufe an. Durch verschiedene Übungen lernen die Kinder, Gefahren frühzeitig zu erkennen und Ablenkungen zu vermeiden. Im Mittelpunkt stehen dabei das Sehen, Hören sowie die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit.

Kostenlose Workshops auch 2027

Seit 2023 haben bereits rund 2.200 Schülerinnen und Schüler aus 132 Klassen an den Workshops teilgenommen. Dank der Unterstützung des Landes Steiermark bleibt das Angebot kostenlos. Interessierte Volksschulen können sich bereits für die nächsten Workshops im Jahr 2027 anmelden.