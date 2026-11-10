Weststeirer wird auf TikTok zum Hit – jetzt folgt der erste eigene Song

Ein einziger Gruß auf TikTok machte den Weststeirer „Guitar Sebi“ bekannt. Inzwischen hat er Tausende Grußanfragen erhalten und wird sogar beim Einkaufen erkannt. Jetzt veröffentlicht der 23-Jährige seinen ersten eigenen Song.

Ein einziger Gruß auf TikTok machte den Weststeirer „Guitar Sebi“ bekannt. Inzwischen hat er Tausende Grußanfragen erhalten und wird sogar beim Einkaufen erkannt. Jetzt veröffentlicht der 23-Jährige seinen ersten eigenen Song.

Ein „Griaß eich“ hier, ein persönlicher Gruß dort: Sebastian Gößler aus Krottendorf-Gaisfeld in der Weststeiermark trifft auf TikTok offenbar genau den richtigen Ton. Unter dem Namen „Guitar Sebi“ begeistert der 23-Jährige mit seinen Grußvideos Tausende Menschen. Mehr als 2.000 persönliche Grüße hat er innerhalb eines Jahres bereits verschickt, rund 3.000 Anfragen sind noch offen. Was als kleiner Spaß begann, hat mittlerweile ungeahnte Ausmaße angenommen. Und jetzt will der Weststeirer auch musikalisch für Stimmung sorgen: Am 8. Jänner 2027 erscheint sein erster eigener Song.

Vom Spaß zum Hit

Dass seine Grußvideos einmal so gefragt sein würden, hätte Gößler wohl selbst nicht erwartet. „Das ist eine Gute Frage, das hat damals eigentlich als Spaß mit nur einem Gruß angefangen und dann sind immer mehr und mehr Grüße bei mir eingetroffen“, erzählt er gegenüber 5 Minuten. Mittlerweile folgen ihm rund 7.000 Menschen auf TikTok und weitere 2.500 auf Instagram. Seine Bekanntheit reicht inzwischen sogar über die sozialen Medien hinaus. Beim Essen oder Einkaufen wird der 23-Jährige bereits von Menschen erkannt, die ein Selfie oder eine Autogrammkarte mit ihm möchten.

Jetzt wird’s musikalisch

Ausgerechnet sein bekannter Gruß wird nun zum Titel seines ersten eigenen Liedes. „Dieser heißt ‚Yeahhhh Griaß eich‘ – genau so wie ich meine Grußvideos beginne“, verrät Gößler. Der Song soll all das widerspiegeln, was ihn als „Guitar Sebi“ ausmacht. Dabei setzt der Weststeirer auf volkstümliche Klänge, seinen Gitarrensound und Partystimmung. Passend zur Ballsaison und zur Après-Ski-Zeit erscheint das Lied am 8. Jänner 2027. Geschrieben und komponiert hat Gößler den Song selbst in seinem Tonstudio, produziert wird er bei einem Freund in Wien.

©Sebastian Gößler Vom Grußvideo zum eigenen Song: Am 8. Jänner 2027 veröffentlicht der Weststeirer sein erstes eigenes Lied „Yeahhhh Griaß eich“.

Zwischen zwei Welten

Musik begleitet den Weststeirer schon seit seiner Kindheit, zur Gitarre griff er allerdings erst 2018. „Die Musik wurde mir gewissermaßen schon in die Wiege gelegt, denn in meiner Familie gibt es einige musikalische Menschen“, erzählt er im Gespräch. Beruflich hat der 23-Jährige einen anderen Weg eingeschlagen: Er absolvierte eine Lehre als technischer Zeichner und bildete sich mit Matura und Werkmeisterausbildung weiter. Seine musikalische Seite lebt er unter anderem als Komponist und Texter aus. So schreibt er auch für die Kärntner Schlagersängerin FeeLissa, deren neuer Song „Komm mit mir nach Paris“ am 20. November 2026 erscheinen soll.

Ein Traum wird wahr

Mit seinem ersten eigenen Lied geht für Gößler ein großer Wunsch in Erfüllung. „Die Veröffentlichung meines ersten eigenen Songs bedeutet mir unglaublich viel und ist ein ganz besonderer Meilenstein für mich“, betont er. Besonders stolz ist er auf seine Wurzeln in der Weststeiermark. Er möchte zeigen, dass man auch aus einer kleinen Gemeinde heraus seine musikalischen Träume verfolgen kann. Und vielleicht führt ihn dieser Weg künftig auch öfter auf die Bühne. Ganz ohne Auftrittserfahrung ist er jedenfalls nicht: Mit seiner Musikgruppe „Die Jungen Kainachtaler“ spielt er bereits bei Feiern und Festen Volksmusik und Oberkrainer. Seinen persönlichen Grüßen auf TikTok will er trotzdem treu bleiben. Bei rund 3.000 offenen Anfragen gibt es schließlich noch einiges zu grüßen.