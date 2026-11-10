Hahn an Stange genagelt: 1.000 Euro auf Täter ausgesetzt

Nachdem ein Unbekannter in Fladnitz im Raabtal (Südoststeiermark) einen Hahn getötet und an eine Stange genagelt hat, schaltet sich nun Tierschutz Austria ein. Der Verein setzt 1.000 Euro Belohnung aus und erstattet Anzeige.

Der grausame Vorfall in Fladnitz im Raabtal (Bezirk Südoststeiermark) sorgt weiterhin für Aufsehen. Wie bereits berichtet, drang ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag, den 6. November, in einen Hühnerstall ein. Dort tötete er einen Hahn und nagelte das tote Tier anschließend an eine Hühnerstange. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr. Nun schaltet sich auch Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, ein.

Ähnliche Tat vor Jahr

Besonders erschreckend: Es war offenbar nicht der erste derartige Vorfall auf dem Anwesen. Bereits vor einem Jahr wurde dort eine Henne auf vergleichbare Weise aufgenagelt. Die betroffenen Personen fühlen sich durch die wiederholte Tat bedroht. Tierschutz Austria hat deshalb bei der Staatsanwaltschaft Graz Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet. Diese umfasst den Verdacht der Tierquälerei, der Sachbeschädigung sowie der gefährlichen Drohung.

1.000 Euro Belohnung

Zusätzlich setzt der Tierschutzverein eine Belohnung von 1.000 Euro für die Ergreifung des Täters aus. Ausbezahlt wird das Geld bei einer rechtskräftigen Verurteilung. „Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1.000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Polizei sucht Zeugen

Der Tierschutzverein weist zudem darauf hin, dass er in letzter Zeit eine steigende Anzahl an Tierquälereien wahrnimmt. Gleichzeitig kritisiert Aschauer, dass die öffentliche Hand aus seiner Sicht zu wenig dagegen unternehme und es an einem sinnvollen Dialog fehle. Im aktuellen Fall laufen die Ermittlungen der Polizei. Wer zwischen Donnerstag, 5. November, 16.30 Uhr, und Freitag, 6. November, 10 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter 059133/6125 melden.