Trockenheit in der Steiermark: Grundwasser auf historischem Tief

In der Steiermark macht sich die anhaltende Trockenheit deutlich bemerkbar: An zahlreichen Messstellen ist das Grundwasser auf einen neuen Tiefstand gesunken. Das Land ergreift nun vorsorglich Maßnahmen.

Die Trockenheit setzt der Steiermark zu: An rund 38 Prozent der online übertragenen Grundwassermessstellen wurden die bisherigen historischen Tiefstände unterschritten. Die Trinkwasserversorgung ist derzeit aber gesichert.

Die Trockenheit setzt der Steiermark zu: An rund 38 Prozent der online übertragenen Grundwassermessstellen wurden die bisherigen historischen Tiefstände unterschritten. Die Trinkwasserversorgung ist derzeit aber gesichert.

In der Steiermark hat es in den vergangenen Monaten deutlich weniger geregnet als üblich. Von Jänner bis einschließlich Oktober 2026 lagen die Niederschlagsmengen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. In manchen Regionen fiel sogar bis zu 40 Prozent weniger Regen. Die Folgen zeigen sich mittlerweile auch unter der Erde: Die Grundwasserstände sind in weiten Teilen der Steiermark auf einem historisch niedrigen Niveau.

Historische Tiefstände

Besonders deutlich wird die Entwicklung bei den Grundwassermessstellen. Rund 38 Prozent der online übertragenen Messstellen unterschreiten derzeit ihren bisherigen historischen Tiefstand. Trotz dieser Entwicklung gibt es aktuell keine Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung in der Steiermark. Damit das auch so bleibt, beobachtet das Land die Grundwasserstände genau und steht in engem Austausch mit den zuständigen Wasserversorgern.

Land Steiermark will vorbeugen

Am Dienstag, dem 10. November, informierte das Land alle Bezirkshauptmannschaften, Gemeinden, Wasserversorger und zuständigen Landesabteilungen über die aktuelle Situation. Ziel ist es, mögliche Engpässe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) betont: „Wir wollen nicht warten, bis es zu Problemen kommt. Auch wenn die Trinkwasserversorgung in der Steiermark derzeit gesichert ist, müssen wir die Entwicklung genau im Auge behalten.“ Besonders wichtig sei es, die bestehenden Anlagen zu überprüfen und sicherzustellen, dass auch mit Blick auf die mittelfristige Wetterprognose genügend Trinkwasser zur Verfügung steht.

©Michaela Lorber Landesrätin Simone Schmiedtbauer setzt angesichts der niedrigen Grundwasserstände auf frühzeitige Maßnahmen, um mögliche Engpässe bei der Trinkwasserversorgung zu verhindern.

Versorgung absichern

Neben der laufenden Beobachtung setzt das Land auch auf längerfristige Maßnahmen. Mit dem „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ soll die Zusammenarbeit zwischen den Regionen gestärkt werden. Gemeinsam mit dem Bund unterstützt das Land außerdem den Bau und die Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen. Auch die Verringerung von Wasserverlusten und eine bessere Planung für mögliche Störfälle sollen helfen, die Versorgung langfristig abzusichern.

Wasser bewusst nutzen

Zusätzlich wird derzeit ein bundesweites Wasserentnahmeregister aufgebaut. Die Entwicklung der Grundwasserstände und die Trockenheit werden gemeinsam mit der GeoSphere Austria weiterhin genau beobachtet. Auch Studien, Schulungen und Forschungsprojekte sollen die Wasserversorger unterstützen. Gleichzeitig macht das Land deutlich, dass es auch auf die Bevölkerung ankommt: Alle Steirerinnen und Steirer sind zu einem bewussten Umgang mit Wasser aufgerufen.