Krebs mit 37: Für Familienvater ist plötzlich nichts mehr wie früher

Eine Krebsdiagnose stellte das Leben von Mathias Beiglböck (37) aus der Südsteiermark auf den Kopf. Nach Chemotherapie, Bestrahlungen und mehreren Operationen gilt er als tumorfrei. Doch sein Alltag ist heute ein völlig anderer.

Starke Schmerzen und eine Verhärtung im rechten Oberschenkel: Damit begann vor rund zwei Jahren die Geschichte von Mathias Beiglböck aus der Südsteiermark. Der heute 37-jährige Familienvater suchte damals das LKH Wagna auf. Dort wurde zunächst eine Varizenthrombose vermutet, weshalb er blutverdünnende Spritzen erhielt. Im September 2025 musste er erneut ins Krankenhaus. Nach Untersuchungen und einer langen Zeit der Ungewissheit erhielt er schließlich die Diagnose: ein hochgradiges Leiomyosarkom, Grad 3, im rechten Oberschenkel. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der sein Leben grundlegend verändern sollte.

Es folgten 25 Bestrahlungen

Nach der Diagnose begann für den zweifachen Vater eine schwere Zeit. Wie er gegenüber 5 Minuten berichtet, musste die Chemotherapie aufgrund eines allergischen Schocks und schwerer Nebenwirkungen abgebrochen werden. Anschließend folgten 25 Bestrahlungen und mehrere schwere Operationen. Dabei wurde ein großer Teil der Muskulatur seines rechten Oberschenkels entfernt. Zusätzlich kam es zu Komplikationen und starken Blutungen, auch eine Hauttransplantation war notwendig. Schließlich teilte ihm sein behandelnder Chirurg mit, dass er tumorfrei sei. Doch die körperlichen Folgen der Eingriffe begleiten ihn bis heute.

Sein Leben ist nicht mehr wie früher

Beiglböck kann seinen rechten Fuß nicht mehr vollständig strecken, sein Bein ist stark geschwollen und massiv eingeschränkt. Gehen fällt ihm schwer, weshalb er auf Krücken angewiesen ist. Auch längeres Sitzen ist kaum möglich, bei vielen alltäglichen Tätigkeiten benötigt er Unterstützung. Nach eigenen Angaben liegt sein Behinderungsgrad mittlerweile bei 80 Prozent. Seine bisherigen Berufe als Lkw-Fahrer und Koch kann er aufgrund der körperlichen Einschränkungen nicht mehr ausüben. Hinzu kommt die Sorge um seine berufliche und finanzielle Zukunft. Wie er schildert, wurden ihm sowohl die Invaliditätspension als auch die berufliche Rehabilitation nicht anerkannt.

Familie gibt ihm Kraft

Besonders schwer ist die Situation auch für seine Partnerin und die beiden Kinder, die den Krankheitsverlauf miterlebt haben. Für Beiglböck steht deshalb nicht nur seine eigene Gesundheit im Mittelpunkt, sondern vor allem der Wunsch, wieder mehr am Familienleben teilnehmen zu können. Gegenüber 5 Minuten erzählt er: „Ich möchte wieder Vater sein können, der seine Kinder nicht nur von der Couch aus begleitet.“ Ein wichtiger Schritt wäre für ihn, wieder selbstständig mobil zu sein. Dafür benötigt er ein geeignetes Automatikfahrzeug mit einer speziellen Gas- und Bremsbedienung am Lenkrad. Damit könnte er Therapien, Arzttermine und wichtige Erledigungen wieder ohne ständige Unterstützung wahrnehmen.

Aufgeben kommt nicht infrage

Die Kosten für ein solches Fahrzeug kann der Südsteirer nach eigenen Angaben jedoch nicht selbst stemmen. Zwar haben ihn bereits zahlreiche Organisationen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen unterstützt, dennoch fehlt weiterhin Geld für die Anschaffung. Deshalb hat er auch eine Spendenaktion gestartet. Im Vordergrund steht für den 37-Jährigen aber vor allem der Wunsch nach einem Stück Normalität. „Ich möchte nicht um Mitleid bitten. Ich möchte Menschen zeigen, dass hinter einer Diagnose ein ganzes Leben, eine Familie, Kinder, Hoffnungen und Zukunftspläne stehen“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Trotz allem blickt Beiglböck nach vorne. Sein Motto: „Aufgeben tut man nur einen Brief.“