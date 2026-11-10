Steirerin (18) fehlte Urlaubsgeld – dann flossen 5.200 Euro

Nach dem vorzeitigen Ende ihrer Lehre fehlte einer 18-jährigen Steirerin das Urlaubsgeld. Ihr ehemaliger Chef sah keinen Anspruch darauf. Doch die Arbeiterkammer stellte noch weitere Unstimmigkeiten fest.

Nach dem vorzeitigen Ende ihrer Lehre fehlte einer 18-jährigen Steirerin das Urlaubsgeld. Die Arbeiterkammer konnte schließlich rund 5.200 Euro für sie herausholen.

Nach dem vorzeitigen Ende ihrer Lehre fehlte einer 18-jährigen Steirerin das Urlaubsgeld. Die Arbeiterkammer konnte schließlich rund 5.200 Euro für sie herausholen.

Eine 18-jährige angehende Bürokauffrau aus der Steiermark beendete ihr Lehrverhältnis im medizinischen Bereich vorzeitig. Als sie ihre Endabrechnung erhielt, stellte sie fest, dass das Urlaubsgeld fehlte. Die junge Frau fragte daraufhin bei ihrem ehemaligen Chef nach. Dieser hatte allerdings eine Erklärung dafür. „Auf Nachfrage hieß es von ihrem ehemaligen Chef, dass es für ihr Lehrverhältnis keinen Kollektivvertrag gebe und sie daher auch keinen Anspruch auf Sonderzahlungen habe“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark.

Zahlungen erhalten

Doch die Begründung warf Fragen auf. Denn die 18-Jährige hatte bereits zu Beginn ihrer Lehre Sonderzahlungen erhalten. Daraufhin wandte sie sich an die Arbeiterkammer Steiermark. Dort wurde der Fall geprüft. „Da sie bereits während des Lehrverhältnisses Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen hatte, galten diese Zahlungen als vertraglich vereinbart – und somit standen sie ihr auch bei der Beendigung zu“, erklärt die Arbeiterkammer.

Weitere Fehler entdeckt

Bei der Prüfung blieb es allerdings nicht beim fehlenden Urlaubsgeld. Es kamen weitere Unstimmigkeiten ans Licht. „Außerdem stellte sich heraus, dass sie generell zu wenig verdient hatte und auch einige geleistete Überstunden nicht entlohnt wurden“, so die Arbeiterkammer Steiermark. Damit standen der jungen Frau neben den Sonderzahlungen auch weitere Beträge zu.

Rund 5.200 Euro erhalten

Schließlich konnte eine Einigung erzielt werden. „Es kam schließlich zu einem Vergleich und die Steirerin erhielt rund 5.200 Euro nachbezahlt“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark. Für die 18-Jährige machte sich die Überprüfung ihrer Endabrechnung damit bezahlt. Aus dem zunächst fehlenden Urlaubsgeld wurde eine Nachzahlung von mehreren Tausend Euro.