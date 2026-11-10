Landesbudget 2027: Steiermarks SPÖ-Chef Lercher übt scharfe Kritik

Das geplante Landesbudget 2027 sorgt in der Steiermark für Kritik. SPÖ-Chef Max Lercher warnt vor Einschnitten bei Musikschulen, Gesundheitsversorgung und Gemeinden. Auch die Arbeitsplätze in der Industrie bereiten Sorgen.

Der Entwurf für das steirische Landesbudget 2027 sorgt bei der SPÖ für Unmut. Bei der gestrigen Sitzung des Landesparteivorstands wurde über die Pläne der blau-schwarzen Landesregierung diskutiert. Für den steirischen SPÖ-Chef Max Lercher gehen die geplanten Einsparungen zulasten der Bevölkerung. Gleichzeitig kritisiert er die Ausgaben für Werbung und den Auftritt des Landeshauptmanns. „Das ist kein Zukunftsbudget, sondern ein Kürzungspaket ohne Plan und ohne Perspektive“, so Lercher.

Musikschulen unter Druck

Besonders kritisch sieht die SPÖ die geplanten Einsparungen bei den steirischen Musikschulen. Dort sollen Ausgleichszahlungen in Höhe von 3,3 Millionen Euro gestrichen werden. Das würde die Gemeinden zusätzlich finanziell belasten. Gleichzeitig sieht die SPÖ dadurch ein wichtiges Bildungsangebot für rund 25.000 Schülerinnen und Schüler gefährdet.

Kritik an Einschnitten

Auch die Gesundheitsversorgung steht im Mittelpunkt der Kritik. Lercher verweist auf die jüngste Kritik des Landesrechnungshofes am steirischen Gesundheitsfonds und fordert, Verwaltungsabläufe und Führungsstrukturen zu überprüfen. Stattdessen würden Leistungen für Patienten gekürzt. Konkret sollen im Marienkrankenhaus Vorau ab Februar 2027 keine Knie- und Schulteroperationen mehr durchgeführt werden. Damit würden jährlich rund 800 Eingriffe wegfallen. „Vorau verliert wichtige medizinische Leistungen, die Bevölkerung muss längere Wege in Kauf nehmen“, kritisiert Lercher.

Sorge um Arbeitsplätze

Neben Gesundheit und Bildung vermisst die SPÖ auch konkrete Maßnahmen gegen die Teuerung sowie eine stärkere Unterstützung für Pendler. Ebenso fordert sie eine aktive Industrie- und Standortpolitik. Als Beispiel nennt Lercher den drohenden Verlust von 150 gut bezahlten Industriearbeitsplätzen bei der voestalpine in Kindberg infolge der Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump. Nach Ansicht der SPÖ fehlen der Landesregierung durch ausbleibende Strukturreformen die finanziellen Möglichkeiten, um in solchen Krisen rasch einzugreifen. Auch der geplante Einstieg privater Investoren bei der Energie Steiermark wird kritisch gesehen, da die SPÖ einen Verlust öffentlicher Kontrolle befürchtet.

Forderung an Regierung

Für Lercher steht fest, dass die Steiermark mehr Investitionen in Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätze braucht. Auch Gemeinden müssten gestärkt und die Bevölkerung entlastet werden. Statt notwendige Veränderungen anzugehen, würde die Landesregierung aus seiner Sicht wichtige Leistungen kürzen. Seine Kritik richtet sich dabei auch direkt an Landeshauptmann Mario Kunasek. „Kunasek verwaltet den Mangel, statt die Zukunft der Steiermark zu gestalten“, hält Lercher abschließend fest.