Erster Schnee: Steirischer Winterdienst ist bereits im Einsatz

Der Winter hat in der Steiermark bereits erste Spuren hinterlassen: Der Sölkpass ist gesperrt, Räumfahrzeuge waren schon im Einsatz. Nun stehen 220 Fahrzeuge und rund 600 Mitarbeiter für die kalte Jahreszeit bereit.

Der Winter hat in der Steiermark bereits erste Einsätze ausgelöst und den Sölkpass gesperrt. Für die kommenden Monate stehen 220 Fahrzeuge und rund 600 Mitarbeiter bereit.

Der Winter hat in der Steiermark bereits erste Einsätze ausgelöst und den Sölkpass gesperrt. Für die kommenden Monate stehen 220 Fahrzeuge und rund 600 Mitarbeiter bereit.

Die ersten Schneefälle haben in der Steiermark bereits für eine Straßensperre gesorgt. Der Sölkpass zwischen dem Mur- und Ennstal ist nicht mehr befahrbar und bleibt voraussichtlich bis zum Muttertag am 9. Mai 2027 gesperrt. Während dort bereits die Wintersperre gilt, hat sich der Straßenerhaltungsdienst (STED) auf die kommenden Monate vorbereitet. Insgesamt 220 Fahrzeuge wurden vom Sommer- auf den Winterbetrieb umgerüstet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Notwendige Wartungen und Reparaturen fanden in den sieben hauseigenen Werkstätten statt.

Erste Räumeinsätze

Die ersten Räumfahrzeuge mussten heuer etwas später ausrücken als im Vorjahr. Während im Winter 2025/2026 bereits am 2. Oktober der erste Räumeinsatz notwendig war, ging es heuer erst am 24. Oktober los. Betroffen waren zunächst das Gaberl und die Turrach, zwei Tage später auch der Präbichl. Im November änderte sich die Lage allerdings deutlich. Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten bereits für umfangreiche Einsätze.

8.500 Kilometer

Besonders in der Nacht vom 1. auf den 2. November hatten die Mitarbeiter des Winterdienstes einiges zu tun. „Alleine in der Nacht von 1. auf 2. November mussten zirka 8.500 Kilometer gefahren werden, davon waren rund 1.100 Kilometer mit Pflugeinsatz“, berichtet Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Betroffen waren vor allem die nördliche Steiermark sowie höher gelegene Gebiete im Süden. Dazu zählten etwa die Weinebene, das Gaberl und die Turrach. „Die ‚Orangen Engel‘ des STED sind täglich im Einsatz, um für Sicherheit auf den Straßen unseres Bundeslandes zu sorgen“, betont Holzer.

© Land Steiermark/Dominik Hausjell Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und STED-Leiter Franz Zenz: „Der Winter kann kommen!“

30.000 Tonnen Salz

Für die kommenden Wintermonate stehen neben den 220 Fahrzeugen auch rund 600 Mitarbeiter zur Verfügung. Wie viel Streusalz dabei benötigt wird, zeigt ein Blick auf die vergangenen Winter. „Während eines durchschnittlichen Winters beläuft sich der Gesamtverbrauch an Streusalz auf in etwa 30.000 Tonnen, rund 600 Kollegen stehen zur Verfügung“, erklärt STED-Leiter Franz Zenz. Damit das Personal für die Einsätze gerüstet ist, wurden bereits Auffrischungsschulungen abgehalten.

Gegen Eisbildung

Der Winterdienst beginnt nicht erst dann, wenn Schnee auf den Straßen liegt. Bereits in den frühen Morgenstunden sind Mitarbeiter unterwegs, um die Straßen zu kontrollieren und bei Bedarf zu streuen. Besonders kritische Stellen werden mit Feuchtsalz behandelt, um eine Eisbildung möglichst zu verhindern. So soll die Sicherheit auf den steirischen Straßen auch bei winterlichen Verhältnissen gewährleistet werden.