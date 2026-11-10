Gen Z überrascht: So treu sind junge Fachkräfte ihren Arbeitgebern

Zwei Drittel der jungen Top-Talente in Österreich wollen länger als vier Jahre in ihrem Betrieb bleiben. Das zeigt die neue DACH-Studie 2026 von Kitoko People und SkillsAustria. Teamgeist und Wertschätzung stehen an erster Stelle.

Entgegen gängigen Klischees plant zwei Drittel der jungen Top-Talente in Österreich, länger als vier Jahre in ihrem Ausbildungsbetrieb zu bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt die neue „Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026“, für die das Schweizer Beratungsunternehmen Kitoko People gemeinsam mit SkillsAustria, WorldSkills Germany und SwissSkills über 2.000 leistungsstarke Nachwuchskräfte befragte.

Österreichs Nachwuchs plant langfristig im Betrieb

Die Studienergebnisse zeigen, dass 65 Prozent der befragten Nachwuchskräfte in Österreich sich vorstellen können, mehr als vier Jahre im aktuellen Unternehmen tätig zu sein. Lediglich zwölf Prozent der heimischen Teilnehmer rechnen damit, ihren Betrieb innerhalb eines Jahres wieder zu verlassen. Bei den Kriterien für die Arbeitgeberwahl liegt das gute Miteinander an der Spitze: Für 92 Prozent stehen Arbeitsklima, Team und Kollegen an erster Stelle. Sinnvolle Aufgaben folgen mit 72 Prozent, Karriere- und Entwicklungschancen mit 70 Prozent und ein sicherer Arbeitsplatz mit 63 Prozent. Das Gehalt landet mit 57 Prozent dahinter. Auch an die Führungskräfte stellt die junge Generation klare Erwartungen: 75 Prozent nennen Wertschätzung, Vertrauen und Respekt als wichtigste Eigenschaften.

Betriebe profitieren von verlässlicher Leistung

Hinter der Erhebung stehen insgesamt 2.065 befragte Fachkräfte, 1.436 davon aus dem deutschsprachigen Raum. Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk zeigt sich darin der tatsächliche Leistungswille der Jugend: Die Nachwuchskräfte üben unzählige Stunden, wachsen über sich hinaus und wollen etwas bewegen. Betriebe müssten diesen Talenten Raum geben und ihnen Verantwortung zutrauen. Ergänzend betont SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft, dass die Bereitschaft zur langfristigen Bindung eine handfeste Chance für Arbeitgeber darstellt: Wer heute ausbildet, kann Leistungsträger über Jahre halten.