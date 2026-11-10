Pensionist (71) lag schwer verletzt vor Einfamilienhaus

Ein Pensionist (71) stürzte am Dienstagvormittag bei Arbeiten an einem Gerüst rund vier Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Der 71-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen vor dem Einfamilienhaus aufgefunden. Zuvor war er in einem Wirtschaftsgebäude mit dem Errichten eines Holzgerüstes beschäftigt gewesen. Die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark vermuten, dass es im Zuge dessen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen ist. „Ein Holzpfosten dürfte nach unten gestürzt und den Mann mitgerissen haben“, heißt es seitens der Exekutive.

Schwer verletzt

Infolgedessen stürzte der Pensionist aus einer Höhe von rund vier Metern auf den Boden. Er trug Verletzungen im Kopf- und Brustbereich davon. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 flog den Mann ins LKH Graz. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, so die Polizisten abschließend.