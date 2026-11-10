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/ ©ARA Flugrettung
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber am Himmel im Einsatz
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag in Bad Schwanberg.
Bad Schwanberg
10/11/2026
Arbeitsunfall

Pensionist (71) lag schwer verletzt vor Einfamilienhaus

Ein Pensionist (71) stürzte am Dienstagvormittag bei Arbeiten an einem Gerüst rund vier Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Der 71-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen vor dem Einfamilienhaus aufgefunden. Zuvor war er in einem Wirtschaftsgebäude mit dem Errichten eines Holzgerüstes beschäftigt gewesen. Die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark vermuten, dass es im Zuge dessen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen ist. „Ein Holzpfosten dürfte nach unten gestürzt und den Mann mitgerissen haben“, heißt es seitens der Exekutive.

Schwer verletzt

Infolgedessen stürzte der Pensionist aus einer Höhe von rund vier Metern auf den Boden. Er trug Verletzungen im Kopf- und Brustbereich davon. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 flog den Mann ins LKH Graz. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, so die Polizisten abschließend.

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