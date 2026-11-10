Klimabilanz: Verkehr bleibt größtes Sorgenkind der Steiermark

Während Industrie, Energie und Gebäude ihre Emissionen deutlich drosseln konnten, verzeichnet der steirische Verkehr ein massives Plus: Seit 1990 stiegen die klimaschädlichen Abgase um 45 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten des Umweltbundesamts.

Größtes Problem beim Klimaschutz

Kein Sektor verzeichnete einen solchen Anstieg: Der Verkehr blies zuletzt 925.000 Tonnen mehr Treibhausgase in die Luft als 1990 und erreichte 2024 einen Gesamtwert von 3,006 Millionen Tonnen. Sein Anteil an den steirischen Gesamtemissionen verdoppelte sich fast von 14,5 auf 27,6 Prozent. Gebäudesektor und Energie sparten im selben Zeitraum Millionen Tonnen ein. Der Gebäudesektor in der Steiermark konnte etwa seine Treibhausgas-Emissionen seit dem Jahr 1990 um 68 Prozent reduzieren. Pro Kopf liegt die Steiermark mit 2.370 Kilogramm CO2 im Bundesländer-Mittelfeld.

Öffis stärken, Transit einbremsen

„Der Verkehr ist in der Steiermark der größte Problembereich beim Klimaschutz“, warnt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Die Organisation fordert den zügigen Ausbau von Bahn, Bus und Radwegen sowie Tempo 30 in Ortsgebieten. Bei den Autos lag der E-Anteil bei den Neuzulassungen im September bei 27 Prozent, im Gesamtbestand sind es knapp fünf Prozent. Zusätzlichen Handlungsbedarf ortet der VCÖ beim Schwerverkehr: Eine AK-Studie zeige, dass Österreich den Mautrahmen nicht ausschöpfe und so jährlich 450 Millionen Euro ungenutzt lasse. Um das Sorgenkind Verkehr auf Klimakurs zu bringen, brauche es mehr Verlagerung auf Schiene und Rad.