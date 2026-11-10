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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Stadtpark.
Im Verlauf des Nachmittags bessert sich das Wetter langsam.
Steiermark
10/11/2026
Ausblick

Zwischen Nebel und Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch bringt ein gemischtes Bild in der Steiermark. Während im Südosten zäher Nebel dominiert, darf sich die Obersteiermark auf sonnige Abschnitte freuen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Wolken und Nebel- und Hochnebelfelder dominieren am Mittwochvormittag das Wetter im Südosten der Steiermark. Speziell in den Niederungen bleibt es laut der Meteorologen Geosphere Austria sehr lange grau in grau. Zumindest oberhalb von 800 bis 1.300 Metern Seehöhe scheint zeitweise die Sonne. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken dann langsam auf.

Sonnige Aussichten

Anders sieht es in der Obersteiermark aus. Abseits von Nebel- und Hochnebelfeldern geht sich dort bereits am Vormittag etwas Sonne aus. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad, die Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad“, so die Fachleute abschließend.

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