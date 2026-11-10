Zwischen Nebel und Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch bringt ein gemischtes Bild in der Steiermark. Während im Südosten zäher Nebel dominiert, darf sich die Obersteiermark auf sonnige Abschnitte freuen.

Wolken und Nebel- und Hochnebelfelder dominieren am Mittwochvormittag das Wetter im Südosten der Steiermark. Speziell in den Niederungen bleibt es laut der Meteorologen Geosphere Austria sehr lange grau in grau. Zumindest oberhalb von 800 bis 1.300 Metern Seehöhe scheint zeitweise die Sonne. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken dann langsam auf.

Sonnige Aussichten

Anders sieht es in der Obersteiermark aus. Abseits von Nebel- und Hochnebelfeldern geht sich dort bereits am Vormittag etwas Sonne aus. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad, die Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad“, so die Fachleute abschließend.