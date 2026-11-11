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/ ©BFV Deutschlandsberg
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Autounfall.
Auf der L638 kollidierten zwei Autos, wobei eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste.
Rassach
11/11/2026
Feuerwehr-Einsatz

Zwei Autos kollidieren in der Steiermark: Person im Fahrzeug eingeklemmt

Auf der L638 kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos in Deutschlandsberg. Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Am Dienstagnachmittag, dem 10. November 2026, kam es auf der L638 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos in Deutschlandsberg (Steiermark). Dabei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Rassach und Groß St. Florian wurden daraufhin zum Einsatz alarmiert.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Autounfall.
©BFV Deutschlandsberg |
Feuerwehr muss eingeklemmte Person befreien.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Gegen 15.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte mit dem Alarmstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ aus. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Autos miteinander kollidiert. Eine Person konnte das Fahrzeug danach nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehrleute befreiten sie mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Wagen. Auch Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt standen im Einsatz und unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Die Verletzten wurden anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatz dauerte rund drei Stunden

Nach der Menschenrettung bargen die Feuerwehren die Unfallfahrzeuge und stellten sie sicher ab. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Unfallstelle. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet und die Feuerwehrleute konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Die Ursache des Zusammenstoßes ist bislang ungeklärt.

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