Steirerin (37) entführt: Polizei-Großeinsatz nach Eifersuchts-Drama

Kurz vor 10.30 Uhr ging bei der Polizei eine Anzeige wegen einer möglichen Entführung ein. Ein 38-jähriger Steirer stand dabei in Verdacht, eine 37-Jährige in Bruck an der Mur (Steiermark) gewaltsam in sein Fahrzeug gezerrt zu haben und mit ihr geflüchtet zu sein. Ein guter Freund der Frau hat daraufhin die Polizei gerufen, die in weiterer Folge zum Großeinsatz und zur Alarmfahndung in der gesamten Obersteiermark ausrückte. Sämtliche Polizeistreifen aus der Region haben sich an der Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug beteiligt – sie wurden auch von diversen Sonderkräften unterstützt. Neben der Cobra stand unter anderem auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Selbst die Verhandlungsgruppe wurde für den Fall einer möglichen Geiselnahme alarmiert, so die Beamten.

Polizei konnte 38-Jährigen festnehmen

Schon wenig später gelang es der Polizei jedenfalls, das Fluchtfahrzeug im Bereich der Fölzklamm zu lokalisieren. Mit schwerer Schutzausrüstung nahm man die weitere Verfolgung aus und konnte den 38-jährigen Verdächtigen schließlich festnehmen sowie die 37-Jährige aus ihrer Lage befreien. Sie wurde leicht verletzt ins LKH Hochsteiermark gebracht.

Was bisher bekannt ist

Das Kriminalamt hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die beiden jedenfalls seit Jahren eine On-Off-Beziehung. Als die Frau ihren guten Freund besuchte, dürfte der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 38-Jährige aus Eifersucht dort aufgetaucht sein, die Eingangstür beschädigt und die 37-Jährige ins Fahrzeug gezerrt und entführt zu haben. Dabei soll er ihr mehrmals mit einem Klappmesser gedroht und sie geschlagen haben. Er selbst bestreitet die gegen ihn erhobenen Gewaltvorwürfe. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot sowie ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert und befindet sich bis auf weiteres in Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 12:25 Uhr aktualisiert