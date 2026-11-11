Julia Scheib bei „Willkommen Österreich“: Mit diesem Spruch sorgt sie für Lacher

Mit frechen Sprüchen und persönlichen Anekdoten sorgte Ski-Star Julia Scheib in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ für Unterhaltung. Auch ihren Sturz in Sölden nahm die Steirerin mit Humor.

Auf der Skipiste zählt für Julia Scheib vor allem die Leistung. Im ORF-Studio bewies die 28-jährige Steirerin am Dienstag aber, dass sie auch abseits des Sports für gute Unterhaltung sorgen kann. In der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ stellte sie sich den Fragen von Dirk Stermann und Christoph Grissemann und hatte dabei einige schlagfertige Antworten parat.

Sturz in Sölden wird zum Gesprächsthema

Natürlich kam auch ihr Saisonstart zur Sprache: Beim Riesentorlauf in Sölden war Scheib früh zu Sturz gekommen. Als die beiden Moderatoren wissen wollten, wie es dazu gekommen war, ließ die Weststeirerin einen ersten Schmäh folgen: „Ich bin da auf der Piste abgestürzt, so geht’s euch wahrscheinlich abseits der Skipiste öfter.“ Danach erklärte sie auch den sportlichen Hintergrund des Missgeschicks. Zunächst habe sie vermutet, mit dem Handschuh hängen geblieben zu sein. Tatsächlich sei sie aber am Innenski hängen geblieben.

„Hauptsoch’ vor di Deitschn“

Auch über ihre Disziplinwahl wurde gesprochen. Warum sie sich auf den Riesentorlauf konzentriert und mittlerweile zusätzlich im Super-G startet, wollte das Moderatoren-Duo wissen. Scheibs Antwort sorgte erneut für Gelächter: „Egal, welche Disziplin, man gibt sehr viel dafür, und am Ende des Tages ist es dann so: Hauptsoch’ vor di Deitschn.“ Ein Angriff auf den Gesamtweltcup ist für die amtierende Riesentorlauf-Weltcupsiegerin derzeit hingegen kein konkretes Ziel. Dafür fehle ihr aktuell eine Disziplin, erklärte Scheib. Aufgrund einer Verletzung habe sie viele Trainingstage in den Speed-Disziplinen verpasst und sich deshalb auf den Riesentorlauf konzentrieren müssen.

Als Polizistin auf Kuh-Fang

Neben ihrer Karriere als Skirennläuferin arbeitet die 28-Jährige auch als Polizistin. Von ihrem ersten Einsatz erzählte sie im ORF-Studio eine ungewöhnliche Geschichte: Dabei musste sie gemeinsam mit Kollegen eine entlaufene Kuh einfangen. Zunächst galt es herauszufinden, wem das Tier überhaupt gehörte. Die Suche dauerte mehrere Stunden, ehe die Kuh schließlich mit einem Lasso eingefangen werden konnte.

Feiern nach einer erfolgreichen Saison

Auch das Thema Feiern durfte in der Sendung nicht fehlen. Während der laufenden Saison halte sie sich eher zurück, verriet Scheib. Besondere Erfolge wolle sie sich aber nicht entgehen lassen: „Die richtigen Ereignisse muss man schon feiern. Unter der Saison muss man sich schon zügeln, aber am Ende der Saison hat es dann gut gepasst.“ Nach einer äußerst erfolgreichen vergangenen Saison mit dem Gewinn des Riesentorlauf-Weltcups und Platz drei bei der Wahl zu Österreichs Sportlerin des Jahres dürfte es dafür jedenfalls ausreichend Gründe gegeben haben.