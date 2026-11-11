Unfall bei Stainz: Mann im Auto eingeklemmt, Kind bleibt unverletzt

Ein Verkehrsunfall bei Stainz im Bezirk Deutschlandsberg hat am Dienstagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Ein 42-jähriger Autofahrer musste sogar aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein siebenjähriger Bub blieb unverletzt.

Ein Auto landet abseits der Straße in einem Acker, der Lenker kann sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zu diesem Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der L 638 bei Stainz im Bezirk Deutschlandsberg. Ein 42-jähriger Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch eine 45-jährige Autofahrerin wurde verletzt. Ihr siebenjähriger Sohn, der mit ihr unterwegs war, blieb unverletzt.

Auto von der Straße abgekommen

Gegen 15.40 Uhr war die 45-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg gemeinsam mit ihrem Sohn auf der L 638 in Richtung Groß St. Florian unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Straßenkilometers 6,0 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug wurde in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der 42-Jährige wurde dabei im Auto eingeklemmt. Ob es zuvor zu einer Berührung oder Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen war, ist laut Polizei derzeit noch nicht geklärt.

Feuerwehr musste Lenker befreien

Die Feuerwehren Rassach und Groß St. Florian rückten zur Unfallstelle aus. Den Einsatzkräften gelang es, den eingeklemmten 42-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu befreien. Nach der Erstversorgung wurden sowohl der Mann als auch die 45-jährige Autofahrerin ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht. Beide dürften nach ersten Informationen leichte Verletzungen erlitten haben.