Steirerin (37) entführt: So gelang der Cobra die Befreiung

Nach der mutmaßlichen Entführung einer 37-Jährigen in Bruck an der Mur werden weitere Details zum Polizeieinsatz bekannt. Cobra-Beamte wurden mit einem Hubschrauber zum Einsatzort gebracht. Die Frau konnte befreit werden.

Eine 37-jährige Frau soll am Dienstagvormittag in Bruck an der Mur von einem 38-Jährigen gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt und verschleppt worden sein. Wie 5 Minuten bereits berichtete, löste der Vorfall eine groß angelegte Polizeifahndung in der Obersteiermark aus, hier nachzulesen: Steirerin (37) entführt: Polizei-Großeinsatz nach Eifersuchts-Drama. Nun werden weitere Einzelheiten darüber bekannt, wie die Einsatzkräfte die Frau befreien konnten. So wurden Beamte des Einsatzkommandos Cobra mit einem Polizeihubschrauber zum Einsatzort gebracht. Wenig später gelang die Festnahme des Tatverdächtigen.

Cobra-Beamte aus der Luft zum Einsatzort gebracht

Ausgangspunkt des Einsatzes war eine Anzeige, die am Dienstag gegen 10.30 Uhr bei der Polizei einging. Ein Freund der 37-Jährigen hatte beobachtet, wie die Frau mutmaßlich gewaltsam in ein Fahrzeug gebracht wurde und daraufhin die Polizei verständigt. Der Verdächtige soll anschließend mit dem Auto von Bruck an der Mur in Richtung Thörl geflüchtet sein. Die Polizei reagierte mit einer Alarmfahndung. Zahlreiche Streifen aus der Region beteiligten sich an der Suche. Auch Spezialeinheiten wurden hinzugezogen. Für den Fall, dass sich eine Geisellage entwickeln sollte, wurde vorsorglich die polizeiliche Verhandlungsgruppe alarmiert. Im Bereich der Fölzklamm bei Thörl konnten die Einsatzkräfte das gesuchte Fahrzeug schließlich ausfindig machen. Wie nun bekannt wurde, brachte ein Polizeihubschrauber aus Graz Cobra-Beamte zum Einsatzort. Die Polizisten nahmen die weitere Verfolgung mit schwerer Schutzausrüstung auf. Kurz darauf konnte der 38-Jährige festgenommen werden.

Frau erlitt mehrere Blutergüsse

Für die 37-Jährige endete die mutmaßliche Entführung mit ihrer Befreiung durch die Polizei. Sie hatte bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten. Nach den nun veröffentlichten Informationen handelte es sich dabei unter anderem um mehrere Hämatome, also Blutergüsse. Die Frau wurde im LKH Hochsteiermark ambulant behandelt. Die Zusammenarbeit der beteiligten Polizeieinheiten habe laut Polizei reibungslos funktioniert.

Verdächtiger soll Frau mit Messer bedroht haben

Die Ermittlungen konzentrieren sich inzwischen auf die Umstände der mutmaßlichen Entführung. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die 37-Jährige und der Tatverdächtige über mehrere Jahre eine Beziehung mit wiederholten Trennungen. Als die Frau am Dienstag einen Freund besuchte, soll der 38-Jährige dort aufgetaucht sein. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass Eifersucht eine Rolle gespielt haben könnte. Der Mann steht im Verdacht, zunächst die Eingangstür beschädigt und die Frau anschließend gewaltsam in sein Fahrzeug gebracht zu haben. Während des Vorfalls soll er die 37-Jährige mehrfach geschlagen und mit einem Klappmesser bedroht haben. Der 38-Jährige bestreitet die gegen ihn erhobenen Gewaltvorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Tatverdächtiger befindet sich in Haft

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 38-Jährige war laut Polizei bereits zuvor einschlägig in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurden ein Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der Mann in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Dort befindet er sich weiterhin in Haft. Welche strafrechtlichen Konsequenzen der Vorfall haben wird, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.