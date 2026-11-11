16 Prozent weniger Förderung: Steirische Sportvereine schlagen Alarm

Für viele steirische Sportvereine wird die finanzielle Planung schwieriger. Während die Kosten für den laufenden Spielbetrieb hoch bleiben, fällt eine wichtige Unterstützung des Landes geringer aus. Die Förderung für den Mannschaftsspitzensport wurde um 16 Prozent reduziert. Betroffen sind Vereine, die in den beiden höchsten österreichischen Spielklassen ihrer jeweiligen Mannschaftssportart vertreten sind. Die Entscheidung sorgt nicht nur bei den Klubs für Unmut. Auch SPÖ und Grüne kritisieren die Einsparungen und warnen vor weiteren Folgen für den steirischen Sport.

Grazer Volleyballverein verliert 16.000 Euro

Wie bekannt wurde, bekommen die betroffenen Vereine heuer deutlich weniger Fördergeld als im Vorjahr. Wie stark sich das in Euro auswirkt, hängt von der jeweiligen Sportart und der Anzahl der Mannschaften ab. Ein konkretes Beispiel ist der UVC Graz. Der Volleyballverein ist mit jeweils zwei Mannschaften in den beiden höchsten Spielklassen vertreten. Im Vorjahr erhielt der Klub dafür insgesamt 100.000 Euro. Durch die Kürzung fehlen nun 16.000 Euro. Für Obmann Andreas Artl ist das ein weiterer finanzieller Rückschlag. Der Verein habe bereits mit geringeren Einnahmen gerechnet, dennoch treffe ihn die Entscheidung. Hinzu kommen Einsparungen beim Sportsponsoring der Energie Steiermark.

Landeshauptmann verteidigt Kürzungen

Die Landesregierung begründet die Einsparungen mit der angespannten Budgetlage. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der auch für den Sport zuständig ist, verweist auf die Notwendigkeit, die Landesfinanzen zu konsolidieren. Aus seinem Büro heißt es in Medienberichten, dass es sich angesichts der budgetären Herausforderungen um eine „maßvolle Maßnahme“ handle. Die Kürzung war bereits im Entwurf zum Landesbudget vorgesehen. Nun wurde sie bei der Förderung für den Mannschaftsspitzensport umgesetzt. Für die betroffenen Vereine bedeutet das allerdings, dass sie ihre Ausgaben mit geringeren öffentlichen Mitteln finanzieren müssen. Wie sie darauf reagieren, dürfte auch von ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Situation abhängen.

©Mario Gimpel Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der auch für den Sport zuständig ist, verweist auf die Notwendigkeit, die Landesfinanzen zu konsolidieren.

SPÖ: „Lässt die Vereine im Stich“

Die Entscheidung hat inzwischen eine politische Debatte ausgelöst. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz widerspricht der Darstellung des Landeshauptmanns deutlich. „Die Kürzung der Mannschaftsspitzensport-Förderung um 16 Prozent ist alles andere als eine maßvolle Maßnahme, wie Mario Kunasek behauptet“, erklärt Schwarz in einer Aussendung. Er spricht von einem finanziellen Einschnitt, der für manche Vereine sogar existenzbedrohend sein könne. Besonders problematisch sei aus seiner Sicht, dass die Kürzungen zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Klubs bereits mit steigenden Ausgaben und schwierigeren Sponsoringbedingungen konfrontiert seien. Auch der steirische SPÖ-Sportsprecher Jochen Bocksruker fordert eine klare Positionierung der Landesregierung. Die Vereine seien nicht nur für sportliche Erfolge verantwortlich, sondern würden auch wichtige Arbeit für Kinder und Jugendliche leisten.

©Land Steiermark SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz widerspricht der Darstellung des Landeshauptmanns deutlich.

Grüne fordern Rücknahme der Einsparungen

Kritik kommt ebenso von den steirischen Grünen. Klubobfrau und Sportsprecherin Sandra Krautwaschl wirft der Landesregierung vor, den Sport finanziell zunehmend unter Druck zu setzen. „Für viele Vereine wird dieser Kurs zunehmend zur Existenzfrage – zumal die Kürzungen mitten im laufenden Betrieb kommen. Kunasek muss das stoppen“, fordert Krautwaschl. Sie kritisiert außerdem die angekündigte Abschaffung der Sportförderungsabgabe. Damit könnte aus ihrer Sicht eine weitere wichtige Einnahmequelle für den Sport wegfallen. Ein zusätzliches Problem sieht die Grünen-Politikerin bei der Finanzierung überregional bedeutender Sportstätten. Eine längerfristige Lösung stehe weiterhin aus, obwohl Kunasek bereits im April eine entsprechende Strategie angekündigt habe.

©Grünen Steiermark Kritik kommt ebenso von Klubobfrau und Sportsprecherin Sandra Krautwaschl.

Weitere Kürzungen könnten im Dezember folgen

Für die steirische Sportlandschaft dürfte die aktuelle Förderreduktion nicht die letzte finanzielle Veränderung bleiben. Laut dem im Oktober veröffentlichten Budgetentwurf sind auch bei den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion Einsparungen vorgesehen. Darüber hinaus sollen die Fördermittel für Sportvereine um 320.000 Euro und jene für die 55 steirischen Sportfachverbände um 200.000 Euro reduziert werden. Dabei handelt es sich bislang um die im Entwurf vorgesehenen Beträge. Wie hoch die Kürzungen in diesen Bereichen tatsächlich ausfallen, soll nach Angaben des Sportreferats bis Anfang Dezember feststehen.